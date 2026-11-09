باريس تتوعد طهران بعقوبات عقب اتهامها بهجمات ‏سيبرانية على متاجر فرنسية

باريس -سانا
حمّل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إيران اليوم الإثنين المسؤولية عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجر استهلاكية فرنسية الشهر الماضي، متوعداً طهران بعقوبات أوروبية رداً على ذلك.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله: أؤكد أن هذا الاعتداء نفّذه الحرس الثوري الإيراني، مشدداً على أنه اعتداء غير مسبوق من حيث حجمه ومستواه، كما توعد بفرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحق كل المسؤولين عنه.
فتح تحقيق قضائي
بدورها قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان: إنه تم فتح تحقيق قضائي بحق رئيس مجموعة “شهيد كاوه” الإيرانية، وهي وحدة هجومية للحرب السيبرانية تابعة لمركز الإلكترونيات والأمن السيبراني في الحرس الثوري، وبحق نائبيه، وكذلك بحق أي أشخاص آخرين قد تُكشف هوياتهم لاحقاً”.
وفي الـ 12 من الشهر الماضي، تعرضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا لهجوم سيبراني واسع النطاق استهدف أنظمة التحكم في تجهيزات التبريد، ما أدى إلى رفع درجات الحرارة داخل الثلاجات، وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الطازجة والمجمَّدة كما تعرضت متاجر في بلجيكا والسويد لهجمات مماثلة.