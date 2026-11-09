باريس تتوعد طهران بعقوبات عقب اتهامها بهجمات ‏سيبرانية على متاجر فرنسية

باريس -سانا‏

حمّل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إيران ‏اليوم الإثنين المسؤولية عن الهجمات السيبرانية التي ‏استهدفت أنظمة التبريد في متاجر استهلاكية فرنسية ‏الشهر الماضي، متوعداً طهران بعقوبات أوروبية ‏رداً على ذلك.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله: أؤكد أن هذا ‏الاعتداء نفّذه الحرس الثوري الإيراني، مشدداً على أنه ‏اعتداء غير مسبوق من حيث حجمه ومستواه، كما توعد ‏بفرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحق كل ‏المسؤولين عنه.‏

‏ ‏‏ فتح تحقيق قضائي

بدورها قالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان: إنه تم فتح تحقيق قضائي بحق رئيس مجموعة “شهيد ‏كاوه” الإيرانية، وهي وحدة هجومية للحرب السيبرانية ‏تابعة لمركز الإلكترونيات والأمن السيبراني في الحرس ‏الثوري، وبحق نائبيه، وكذلك بحق أي أشخاص آخرين قد ‏تُكشف هوياتهم لاحقاً”.‏

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وفي الـ 12 من الشهر الماضي، تعرضت مئات المتاجر ‏الكبرى في فرنسا لهجوم سيبراني واسع النطاق استهدف ‏أنظمة التحكم في ‏تجهيزات التبريد، ما أدى إلى رفع ‏درجات الحرارة داخل الثلاجات، وإتلاف كميات كبيرة ‏من ‏المنتجات الطازجة والمجمَّدة كما تعرضت متاجر في ‏بلجيكا والسويد لهجمات مماثلة.‏

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