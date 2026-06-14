التميز والإبداع تحدد مواعيد وأماكن مرحلة التجمعات في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت 2026

دمشق-سانا



أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم الأحد، مواعيد مرحلة التجمعات للبطولة الوطنية لعلوم الروبوت (WRO Syria 2026)، التي تُقام هذا العام تحت شعار “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، بمشاركة أكثر من 137 فريقاً تضم ما يزيد على 450 طالباً ومدرباً من مختلف المحافظات.



وأوضحت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، أن مرحلة التجمعات تشكّل المحطة الأولى على طريق التأهل إلى النهائيات، حيث تتنافس فرق “مهام الروبوت” ضمن بيئات تحاكي التحديات الهندسية والبرمجية المعتمدة في البطولة.



وبينت الهيئة أن التجمعات موزعة كالتالي:

ـ تجمع اللاذقية: يومي 6–7 تموز المقبل، في جامعة اللاذقية لفرق “مهام الروبوت” من محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ـ تجمع دمشق: يومي 10–11 تموز، في صالة الجلاء الرياضية، لفرق “مهام الروبوت” من محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة والسويداء.

ـ تجمع حمص: يومي 13–14 تموز ، في المركز الوطني للمتميزين، لفرق “مهام الروبوت” من محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب.



وأشارت الهيئة إلى أن فرق “مبدعي المستقبل” و”مهندسي المستقبل”، ستتأهل مباشرة إلى المرحلة النهائية نظراً لمحدودية عدد الفرق المشاركة ضمن هاتين الفئتين.



وستعلن الهيئة عن الفرق المتأهلة إلى النهائيات في فئة “مهام الروبوت” بعد استكمال جميع التجمعات واعتماد النتائج النهائية لكل فئة.



ومرحلة التجمعات هي المرحلة التمهيدية الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت في سوريا، وتنظمها هيئة التميّز والابداع، ممثلة بإدارة الأولمبياد العلمي السوري، وتهدف إلى اختبار ابتكارات الطلاب، وتقييمها من قبل اللجان العلمية لاختيار الفرق الأفضل للتأهل إلى التصفيات النهائية.



وكانت هيئة التميز والإبداع، أطلقت في الـ21 من شباط الماضي البطولة الوطنية لعلوم ‏الروبوت، المؤهلة للمشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي WRO 2026، الذي تستضيفه بورتوريكو هذا العام تحت عنوان (الروبوتات تلتقي بالثقافة)، وذلك خلال مؤتمر صحفي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.

