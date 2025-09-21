ورشة تدريبية في دمشق لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر

دمشق-سانا

أقامت وزارة الطاقة اليوم، بالتعاون مع شركة بريزم لحلول الكربون، ورشة عمل تدريبية في فندق إيبلا الشام بدمشق، بهدف تعزيز المعرفة الفنية والإدارية في مجالات التحول البيئي والطاقة المستدامة، وذلك ضمن مساعي الوزارة لدعم توجهات الاقتصاد الأخضر.

وتستمر الورشة ثلاثة أيام، وتركّز على رفع كفاءات الكوادر الوطنية في التعامل مع آليات التمويل البيئي، وإدارة السجلات والانبعاثات، وتطوير مشاريع متوافقة مع المعايير الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر.

الرئيس التنفيذي لشركة بريزم لحلول الكربون محمد الرشيد، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الورشة تسهم في دعم توجه سوريا نحو التحول للاقتصاد الأخضر، عبر مناقشة أسس هذا التحول التي تشمل التخلص من الانبعاثات الكربونية، وبناء منظومة حوكمة بيئية للمنتجات، وتحويل المشتريات الحكومية إلى صديقة للبيئة، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات وتحسين جودة الهواء والمياه، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على وضع هيكلية لاستقطاب الاستثمار الأخضر إلى سوريا لتكون جزءاً من المنظومة الدولية.

من جانبه، أشار رئيس دائرة الإحصاء بوزارة الطاقة حمزة العبيد إلى أنه تم وضع أسس لتعريف المؤسسات والشركات التابعة للوزارة بضرورة الحد من انبعاثات الكربون، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح معاون مدير الإدارة العامة للنفط بوزارة الطاقة رياض جوباسي أن الورشة تكتسب أهمية في التعريف بالمعايير الدولية للحد من انبعاثات غاز الكربون، وإنشاء سجل وطني للكربون، مؤكداً أن هذا التوجه يتيح للوزارات والقطاعات المختلفة دراسة جميع الجوانب البيئية، والابتعاد عن مصادر التلوث الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، بما يسهم في تطوير القطاع البيئي في سوريا.