فتح باب الاعتراض على نتائج اختبارات المرحلة الثانية من أولمبياد الصغار واليافعين

هيئة التميز والابداع scaled 1 فتح باب الاعتراض على نتائج اختبارات المرحلة الثانية من أولمبياد الصغار واليافعين

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الاعتراضات على نتائج اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن تقديم الاعتراضات متاح لمدة يومين اعتباراً من اليوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة الواقع في 7 آب الجاري، مشيرة إلى أنه يتم إرسال طلبات الاعتراض إلى البريد الإلكتروني المرفق، مع تضمين المعلومات الآتية: الاسم الثلاثي، المحافظة، الاختصاص، والرقم الامتحاني.
olympiadsyrian@gmail.com

وكانت هيئة التميز والإبداع قد أصدرت أمس الثلاثاء نتائج اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026، المؤهلة للتصفيات النهائية، والتي أُجريت في اختصاصات الرياضيات، والعلوم العامة، وعلم الأحياء، والفيزياء، والكيمياء.

يذكر أن المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026 انطلقت في الثامن ‏عشر من تموز ‏الماضي، بمشاركة 5446 طالباً وطالبة تأهلوا من المرحلة الأولى في اختصاصات الرياضيات والعلوم. ‏

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