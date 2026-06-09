التربية تناقش سلالم تصحيح الشهادات العامة لتوحيد المعايير وضمان العدالة بين الطلاب

دمشق-سانا
بدأت اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم مناقشة سلالم التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026، وذلك لمادة العلوم العامة لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، ولمادتي الفيزياء والفلسفة للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، تمهيداً لانطلاق أعمال التصحيح في مختلف المحافظات.
وتهدف هذه المناقشات إلى توحيد إجراءات التصحيح واعتماد معايير واضحة ودقيقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، من خلال وضع سلالم موحدة يستند إليها المصححون في تقدير الإجابات.
توحيد آليات التصحيح
وأوضح رئيس مركز مناقشة السلالم في وزارة التربية والتعليم خالد القاسم في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن لجاناً من مختلف المحافظات شاركت في مناقشة سلالم التصحيح الخاصة بمواد العلوم العامة والفيزياء والفلسفة، بهدف إعداد سلالم تفصيلية توضح آلية منح الدرجات خطوة بخطوة.
وأشار القاسم إلى أن اللجان تعمل على معالجة الحالات الخاصة والإجابات التي قد تحتمل أكثر من صيغة صحيحة، بما يضمن عدم إغفال أي إجابة مستحقة للعلامة، مبيناً أنه بعد التوصل إلى الصيغة النهائية للسلالم يتم اعتمادها رسمياً وتوزيعها على مديريات التربية في المحافظات للبدء بأعمال التصحيح.
وأكد أن هذه العملية تسهم في توحيد إجراءات التصحيح ومنع أي حالات تباين أو اجتهادات شخصية قد تؤثر في نتائج الطلاب.
ضمان الحصول على العلامة المستحقة
من جانبه، أوضح رئيس لجنة مادة الفيزياء وائل عودة إن اللجان تعمل على دراسة مختلف الحلول والإجابات التي يمكن أن يقدمها الطالب في ورقة الامتحان، بما يضمن حصوله على الدرجة التي يستحقها بشكل عادل وسليم، وفق أسس علمية موحدة.
بدوره، بين رئيس لجنة مادة الفلسفة خالد المؤيد أن مناقشة سلالم التصحيح تتم بمشاركة نخبة من المدرسين المتميزين، بهدف إعداد إجابات نموذجية دقيقة تغطي مختلف جوانب الأسئلة المطروحة.
وأضاف: إن السلالم المعتمدة تساعد المصححين على التعامل مع الإجابات بأعلى درجات الدقة والموضوعية، بما يضمن حصول كل طالب على العلامة التي يستحقها.
وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، فيما بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني في السادس منه، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.