التربية تناقش سلالم تصحيح الشهادات العامة لتوحيد المعايير وضمان العدالة بين الطلاب

دمشق-سانا‏

بدأت اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم مناقشة سلالم التصحيح الخاصة ‏بامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026، وذلك لمادة العلوم العامة لشهادتي التعليم ‏الأساسي والإعدادية الشرعية، ولمادتي الفيزياء والفلسفة للشهادة الثانوية العامة بفرعيها ‏العلمي والأدبي، تمهيداً لانطلاق أعمال التصحيح في مختلف المحافظات.‏

وتهدف هذه المناقشات إلى ‏توحيد إجراءات التصحيح واعتماد معايير واضحة ودقيقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ ‏الفرص بين جميع الطلاب، من خلال وضع سلالم موحدة يستند إليها المصححون في ‏تقدير الإجابات.‏

توحيد آليات التصحيح

وأوضح رئيس مركز مناقشة السلالم في وزارة التربية والتعليم خالد القاسم في تصريح لـ ‏سانا اليوم الثلاثاء أن لجاناً من مختلف المحافظات شاركت في مناقشة سلالم التصحيح ‏الخاصة بمواد العلوم العامة والفيزياء والفلسفة، بهدف إعداد سلالم تفصيلية توضح آلية ‏منح الدرجات خطوة بخطوة.‏

وأشار القاسم إلى أن اللجان تعمل على معالجة الحالات الخاصة والإجابات التي قد تحتمل ‏أكثر من صيغة صحيحة، بما يضمن عدم إغفال أي إجابة مستحقة للعلامة، مبيناً أنه بعد ‏التوصل إلى الصيغة النهائية للسلالم يتم اعتمادها رسمياً وتوزيعها على مديريات التربية ‏في المحافظات للبدء بأعمال التصحيح.‏

وأكد أن هذه العملية تسهم في توحيد إجراءات التصحيح ومنع أي حالات تباين أو ‏اجتهادات شخصية قد تؤثر في نتائج الطلاب.‏

ضمان الحصول على العلامة المستحقة

من جانبه، أوضح رئيس لجنة مادة الفيزياء وائل عودة إن اللجان تعمل على دراسة ‏مختلف الحلول والإجابات التي يمكن أن يقدمها الطالب في ورقة الامتحان، بما يضمن ‏حصوله على الدرجة التي يستحقها بشكل عادل وسليم، وفق أسس علمية موحدة.‏

بدوره، بين رئيس لجنة مادة الفلسفة خالد المؤيد أن مناقشة سلالم التصحيح تتم بمشاركة ‏نخبة من المدرسين المتميزين، بهدف إعداد إجابات نموذجية دقيقة تغطي مختلف جوانب ‏الأسئلة المطروحة.‏

وأضاف: إن السلالم المعتمدة تساعد المصححين على التعامل مع الإجابات بأعلى درجات ‏الدقة والموضوعية، بما يضمن حصول كل طالب على العلامة التي يستحقها.‏

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت ‏في الرابع من حزيران الجاري، فيما بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها ‏العلمي والأدبي والشرعي والمهني في السادس منه، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية ‏اتخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان حسن سير العملية الامتحانية في مختلف ‏المحافظات.‏