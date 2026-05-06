وزير التربية: جاهزية كاملة لاستقبال 830 ألف طالب في امتحانات الشهادات في المحافظات السورية

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، استكمال الاستعدادات والتحضيرات النهائية لانطلاق العملية الامتحانية لشهادات التعليم الأساسي والثانوية العامة في موعدها المحدد.

وأشار الوزير تركو في اجتماعه اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والمديرين المركزيين، إلى جاهزية المراكز الامتحانية لاستقبال نحو 830 ألف طالب وطالبة على مستوى سوريا، مشدداً على الحفاظ على سرية النماذج الامتحانية في مراكز الطباعة، مع تضافر الجهود لضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة وشفافية وفق أعلى المعايير التربوية.

ولفت المجتمعون إلى زيادة عدد المراكز الامتحانية هذا العام وتوزعها في مختلف المحافظات، بما يسهم في تسهيل وصول الطلاب إليها، استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد المتقدمين، نتيجة التسهيلات الممنوحة واعتماد إجراءات التسجيل الإلكتروني.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية يوم الخميس الـ 4 من حزيران القادم، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي)، والثانوية الشرعية والمهنية، يوم السبت الـ 6 من الشهر ذاته.

