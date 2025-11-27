وزير التعليم العالي لـ سانا: معركة “ردع العدوان” أثبتت أن إرادة الشعوب لا تُقهر

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن معركة “ردع العدوان” أثبتت أن إرادة الشعوب لا تُقهر.

وقال الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم: “نحتفل اليوم بتحرير أرضنا الطاهرة من براثن الظلم والاستبداد، ونؤكد أن جامعاتنا ستبقى منارات للعلم والكرامة، وستكون في طليعة إعادة الإعمار المعرفي والوطني”.

ودعا الوزير الحلبي الطلاب إلى مواصلة مسيرتهم العلمية بعزيمة المنتصرين، وكذلك جميع المؤسسات الأكاديمية إلى توثيق هذه المرحلة المفصلية في تاريخ سوريا، لتكون دروساً للأجيال القادمة في الصمود، والكرامة، والانتماء.

يُذكر أن معركة “ردع العدوان” انطلقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وانتهت في الثامن من شهر كانون الأول الماضي بتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، لتشهد البلاد ولادة جديدة حلم بها الشعب السوري منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورته العظيمة في آذار 2011، وقدّم من أجلها نحو مليون شهيد، قضوا نتيجة القصف وتحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.

