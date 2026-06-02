وزارة التربية تدعو طلاب الشهادات العامة إلى التقيد بإرشادات التعامل مع ‏الورقة الامتحانية

دمشق-سانا‏

دعت وزارة التربية والتعليم السورية طلاب شهادتي التعليم ‏الأساسي والثانوية العامة إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات ‌‏والتعليمات الامتحانية خلال تقديم امتحانات دورة عام 2026، ‏بما يضمن سلامة الإجراءات الامتحانية، ويحافظ على ‏النزاهة ‏وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة‎.‎

وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي نشرته عبر معرفاتها ‏الرسمية، ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، ‌‏والتحقق عند استلام دفتر الإجابة من وجود عبارة “امتحان ‏شهادة التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي دورة عام 2026” على ‌‏الغلاف الأمامي، والتأكد من مطابقة المادة المدونة على الدفتر ‏للمادة المقررة في ذلك اليوم، تجنباً لأي أخطاء قد تؤثر في ‌‏عملية التصحيح‎.‎

وشددت الوزارة على أهمية تعبئة البيانات الشخصية بدقة ‏ووضوح ضمن الحقول المخصصة فقط، من خلال كتابة الاسم ‌‏الثلاثي واسم المادة، مع الامتناع عن تدوين أي معلومات خارج ‏هذه الحقول‎.‎

وبيّنت الوزارة أن الكتابة في جميع المواد تبدأ من اليمين إلى ‏اليسار، باستثناء اللغات الأجنبية التي تكتب من اليسار إلى ‏اليمين ‏وفق طبيعة اللغة، موضحة أن أوراق المسودة تعد وسيلة ‏مساعدة فقط ولا تدخل في عملية التصحيح، ما يستوجب ‏نقل ‏الإجابات النهائية إلى دفتر الإجابة الرسمي قبل تسليمه‎.‎

وفيما يتعلق بالمخالفات الامتحانية، حذّرت الوزارة من الكتابة ‏داخل الجدول المخصص للعلامات أو خارج الإطار المحدد ‌‏للإجابة، ومن استخدام الهوامش والزوايا لأي غرض، إضافة ‏إلى منع وضع التوقيع أو أي رمز أو علامة تعريفية قد تكشف ‌‏هوية الطالب، لما يشكله ذلك من مخالفة لقواعد سرية ‏الامتحانات، وقد يُعد من حالات الغش الامتحاني‎.‎

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ‏تبدأ ‏في الرابع من حزيران الجاري، بينما تنطلق امتحانات ‌‏‌‏‌‏الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى ‏الثانوية ‏الشرعية والمهنية، في السادس منه‎.‎