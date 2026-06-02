وزارة التربية تدعو طلاب الشهادات العامة إلى التقيد بإرشادات التعامل مع ‏الورقة الامتحانية

دمشق-سانا
دعت وزارة التربية والتعليم السورية طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات والتعليمات الامتحانية خلال تقديم امتحانات دورة عام 2026، بما يضمن سلامة الإجراءات الامتحانية، ويحافظ على النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي نشرته عبر معرفاتها الرسمية، ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، والتحقق عند استلام دفتر الإجابة من وجود عبارة “امتحان شهادة التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي دورة عام 2026” على الغلاف الأمامي، والتأكد من مطابقة المادة المدونة على الدفتر للمادة المقررة في ذلك اليوم، تجنباً لأي أخطاء قد تؤثر في عملية التصحيح.
وشددت الوزارة على أهمية تعبئة البيانات الشخصية بدقة ووضوح ضمن الحقول المخصصة فقط، من خلال كتابة الاسم الثلاثي واسم المادة، مع الامتناع عن تدوين أي معلومات خارج هذه الحقول.
وبيّنت الوزارة أن الكتابة في جميع المواد تبدأ من اليمين إلى اليسار، باستثناء اللغات الأجنبية التي تكتب من اليسار إلى اليمين وفق طبيعة اللغة، موضحة أن أوراق المسودة تعد وسيلة مساعدة فقط ولا تدخل في عملية التصحيح، ما يستوجب نقل الإجابات النهائية إلى دفتر الإجابة الرسمي قبل تسليمه.
وفيما يتعلق بالمخالفات الامتحانية، حذّرت الوزارة من الكتابة داخل الجدول المخصص للعلامات أو خارج الإطار المحدد للإجابة، ومن استخدام الهوامش والزوايا لأي غرض، إضافة إلى منع وضع التوقيع أو أي رمز أو علامة تعريفية قد تكشف هوية الطالب، لما يشكله ذلك من مخالفة لقواعد سرية الامتحانات، وقد يُعد من حالات الغش الامتحاني.
يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران الجاري، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس منه.