بحضور أعضاء من لجنة إعداد مقترح الجامعة.. إطلاق الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

دمشق-سانا

عقد اليوم الإثنين مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن إطلاق الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، بحضور أعضاء من لجنة إعداد مقترح الجامعة.

وقال عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع اللواء سليم إدريس خلال المؤتمر: الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية مخصصة لدراسات العلوم العسكرية العليا، وتشمل إلى جانب كليات الحرب الثلاث، كلية العلوم الإنسانية الإدارية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأضاف اللواء إدريس: الكليات ستخرّج ضباطاً مهندسين حربيين وضباطاً جامعيين للعمل في القوات المسلحة وفق الاحتياجات، فيما ستتولى المعاهد التقانية العسكرية تخريج صف ضباط بمستوى معاهد متوسطة ومعاهد تقانية للعمل في وحدات وإدارات الجيش العربي السوري وفق الاحتياجات.

وأشار اللواء إدريس إلى أن الأكاديمية العسكرية العليا هي أعلى مؤسسة للتعليم العسكري، والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تهدف لتأهيل قادة عسكريين ومدنيين لشغل مناصب قيادية واستراتيجية عليا.

وبيّن اللواء إدريس أن الكليات في الأكاديمية العسكرية العليا هي كلية الدفاع الوطني، وتعنى بإعداد قيادات عليا في القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وكلية الحرب العليا التي تختص بتخريج قادة عسكريين لقيادة العمليات العسكرية، وكلية القيادة والأركان التي تختص بإعداد ضباط لشغل وظائف قيادية في مختلف التشكيلات.

وبدوره قال رئيس المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعضو لجنة إعداد مقترح الجامعة ‏الدكتور محمد وائل الخالد:‏ الكلية الحربية الجوية ستخرج مهندسين باختصاصات الطيران المختلفة.

وأضاف الخالد: الكلية الحربية البحرية ستخرج مهندسين باختصاصات البحرية المختلفة.

وأوضح الخالد أن الكلية الحربية البرية تشمل جميع التخصصات البرية، ومنها:

الحاسوب والاتصالات والهندسات الصناعية والميكانيكية والكهربائية والميكاترونيك وهندسة الخرائط والإشارة، إضافة إلى كلية الرياضة.

كلية العلوم الإنسانية والإدارية التي تشمل إدارة الدفاع وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية والتاريخ والجغرافيا واللغات واختصاصات أخرى.

المعاهد التقانية العسكرية هي معاهد تخرج مساعد مهندس مثلها مثل معاهد وزارة التعليم العالي.

وبين الخالد أن الطالب يدخل ضمن مفاضلة حسب الحد الأدنى الذي تضعه الجامعة، وتم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي لتكون المفاضلة عن طريقهم، وهناك فحص طبي خاص بكل كلية، وفي حال نجاح الطالب بالفحص والمفاضلة يقبل في الكلية.

وأضاف: في السنة الأولى من قبول الطلاب تكون المقررات عامة تهتم بالعلوم الأساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات، وفي العام الثاني يبدأ التخصص.

يتبع..