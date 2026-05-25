الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل للطلاب القدامى حتى ‏الثاني من حزيران

دمشق-سانا
مددت الجامعة الافتراضية السورية التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (F25) للطلاب القدامى، في برامج (الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستير)، دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ، لغاية يوم الثلاثاء/2/6/2026.
وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أن دفع رسوم التسجيل للطلاب داخل سوريا والمقيمين خارجها، ستتم عبر تطبيق “شام كاش”، والمؤسسة العامة للبريد في كل المحافظات السورية نقداً، والمصرف التجاري السوري نقداً، وللطلاب المقيمين خارج سوريا أو من غير السوريين، سيكون الدفع المباشر باليورو والدولار عن طريق المصرف التجاري، أو شركة الفؤاد، مستمرة لغاية يوم الخميس 4/6/2026.
ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط.
وكانت الجامعة أعلنت في الـ 13 من أيار الجاري، بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (F25) للطلاب القدامى في برامج (الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستير) دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ، لغاية يوم السبت الواقع في 23/05/2026.