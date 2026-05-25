الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل للطلاب القدامى حتى ‏الثاني من حزيران

‎ ‎دمشق-سانا‏

مددت الجامعة الافتراضية السورية التسجيل الإلكتروني الذاتي ‏على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025‌‎ (F25) ‎ للطلاب ‏القدامى، في برامج (الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل ‏التربوي وبرامج الماجستير)، دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة أو ‏مراكز النفاذ، لغاية يوم الثلاثاء/2/6/2026‌‎.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم ‏الإثنين، أن دفع رسوم التسجيل للطلاب داخل سوريا ‏والمقيمين ‏خارجها، ستتم عبر تطبيق “شام كاش”، والمؤسسة العامة ‏للبريد في ‏كل المحافظات السورية نقداً، والمصرف التجاري السوري نقداً، ‏وللطلاب ‏المقيمين خارج سوريا أو من غير السوريين، سيكون ‏الدفع المباشر ‏باليورو والدولار عن طريق المصرف التجاري، أو ‏شركة الفؤاد، مستمرة لغاية يوم الخميس 4/6/2026.‏

ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاطلاع على ‏كل التفاصيل عبر الرابط‎.

وكانت الجامعة أعلنت في‎ ‌‏ الـ 13 من أيار الجاري، بدء التسجيل ‌‏الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025‌‎ ‌‎(‌‏F25‌‌‎) ‌‏للطلاب القدامى في برامج (الإجازة في الحقوق والإعلام ‏ودبلوم التأهيل ‏التربوي وبرامج الماجستير) دون الحاجة لمراجعة ‏مقر الجامعة أو مراكز ‏النفاذ، لغاية يوم السبت الواقع في ‌‏23/05/2026‌‎.