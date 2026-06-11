وزير التربية ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش يتفقدان امتحانات التعليم الأساسي في ريف حمص

حمص-سانا

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي اليوم الخميس، سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي، خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المراكز الامتحانية في مدينتي القريتين ومهين بريف حمص.

واطّلع الجانبان على واقع العملية الامتحانية ومدى الالتزام بالتعليمات الناظمة داخل المراكز، إضافة إلى إجراءات ضبط المخالفات وآليات توفير البيئة المناسبة للطلاب، بما يسهم في ضمان سير الامتحانات بانضباط وشفافية.

وأكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح العملية الامتحانية، والتشدد في تطبيق التعليمات بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق جميع المتقدمين لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الوزير تركو أن الجولات الميدانية تهدف إلى متابعة سير العملية الامتحانية بشكل مباشر والوقوف على واقع العمل في المراكز، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق التعليمات الامتحانية بدقة، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم.

وأشار تركو إلى أن نجاح الامتحانات مسؤولية تشاركية تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، مؤكداً الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة الامتحانات وتحافظ على حقوق الطلبة وتكافؤ الفرص بينهم.

كما استمع الوزير ورئيس الهيئة إلى ملاحظات القائمين على المراكز الامتحانية، واطّلعا على الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات حتى نهايتها وفق المعايير المعتمدة.

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، بمشاركة آلاف الطلاب في مختلف المحافظات، وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه.