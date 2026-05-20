وزير التربية السوري من لندن: تعليم الفتيات ضمن ‏أولوياتنا الأساسية

لندن-سانا‏

أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن ‏تركو اليوم الثلاثاء، أن تعليم الفتيات يمثل حقاً أساسياً ‏من حقوق ‏الإنسان، مشدداً على أن تحقيق التنمية الشاملة ‏والمستدامة لا يمكن أن يتم دون ضمان حق الفتيات في ‏التعليم وتأمين بيئة ‏تعليمية آمنة وعادلة لهن‎.‎

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد السوري في أعمال المنتدى ‏العالمي للتعليم 2026 الذي تستضيفه العاصمة البريطانية ‏لندن ما ‏بين الـ 17 والـ 20 من أيار الجاري، بمشاركة ‏وزراء التعليم وكبار المسؤولين وصنّاع السياسات ‏التعليمية من مختلف دول ‏العالم‎.‎

تعليم الفتيات أولوية وطنية‎

وأوضح الوزير تركو خلال جلسة حول تعليم الفتيات بعد ‏الأزمات، أن قضية تعليم الفتيات في سوريا ترتبط اليوم ‏ارتباطاً ‏مباشراً بمفهوم العدالة التعليمية، لافتاً إلى أن ‏الفتاة السورية واجهت خلال السنوات الماضية تحديات ‏تعليمية واجتماعية ‏وإنسانية واقتصادية فرضتها الظروف ‏الاستثنائية التي مرت بها البلاد‎.‎

وقال الوزير تركو: إن وزارة التربية والتعليم السورية ‏وضعت قضية تعليم الفتيات ضمن أولوياتها الأساسية، ‏انطلاقاً من ‏قناعتها الراسخة بأن أي عملية تنمية مستدامة ‏وشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر ضمان حق التعليم ‏لجميع الفتيات‎.”‎

اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون التربوي‎

بدوره، أوضح معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان ‏في تصريح له، أن مشاركة سوريا في المنتدى العالمي ‏للتعليم ‏أتاحت فرصة مهمة للحوار مع العديد من الدول ‏حول قضايا التعليم، ولا سيما تعليم الفتيات في مرحلة ما ‏بعد الأزمات، ‏إضافة إلى بحث سبل التعاون التربوي ‏وتطوير الأنظمة التعليمية‎.‎

ويعد المنتدى العالمي للتعليم أكبر تجمع دولي سنوي ‏لوزراء التعليم والمهارات وكبار المسؤولين الحكوميين ‏والمنظمات ‏الدولية والقيادات الأكاديمية، حيث يناقش ‏المشاركون مستقبل التعليم وتطوير الأنظمة التعليمية، ‏بما يشمل التحول الرقمي، ‏والذكاء الاصطناعي، والتعليم ‏الفني والتقني، وإصلاح المناهج، وتعزيز مهارات ‏المستقبل والابتكار‎.‎

وكان الوفد السوري عقد أمس الإثنين، سلسلة اجتماعات ‏ثنائية مع مسؤولين دوليين، لبحث تعزيز التعاون في ‏مجالات التعليم ‏وبناء القدرات البشرية ودعم مشاريع ‏التعافي التربوي‎.‎

وتأتي مشاركة سوريا في المنتدى تأكيداً على حرصها ‏على الانفتاح على التجارب التعليمية الدولية وتعزيز ‏الشراكات ‏التربوية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ‏وتطوير قطاع التعليم‎.‎