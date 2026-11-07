السجن 42 شهراً لسوري أدين بهجمات قرصنة إلكترونية لصالح النظام البائد تاريخ النشر: 2026/11/07 3:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/07 3:22 مساءً قاد هجمات إلكترونية استهدفت وكالة أنباء وموقعاً للجيش الأمريكي وجهات أخرى لصالح النظام البائد، من هو أحمد عمر آغا الذي حكمت عليه محكمة أمريكية بالسجن 42 شهراً؟ معرض فورتكس للأمن والسلامة FORTIX | 2026 لعرض أحدث التقنيات في المجالات ذات الصلة الجيش الأمريكي يغيّر مسار 49 سفينة تطبيقاً للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية توقعات الإنتاج وواقع موسم الرمان في محافظة القنيطرة لهذا العام الجيش الأمريكي ينفذ ضربات ضد أهداف إيرانية أمريكا تحكم بالسجن 60 عاماً على سمير الشيخ عثمان الضابط السابق لدى النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجيش الأمريكيالنظام البائدهجمات إلكترونية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ آخر الأخبار سوريا والعالماقتصاد سوريا الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد فيديو صناعة الأغباني في دوما.. حرفة نسيجية حافظت على أصالتها منوعات هندية تفوز بنحو مليون روبية في مسابقة للنوم استمرت 60 يوماً