السجن 42 شهراً لسوري أدين بهجمات قرصنة إلكترونية لصالح النظام البائد

قاد هجمات إلكترونية استهدفت وكالة أنباء وموقعاً للجيش الأمريكي وجهات أخرى لصالح النظام البائد، من هو أحمد عمر آغا الذي حكمت عليه محكمة أمريكية بالسجن 42 شهراً؟