مكاسب أسبوعية لمعظم أسواق الخليج مع تراجع مخاوف تصعيد أمريكي إيراني

عواصم-سانا
سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع مخاوف اتساع المواجهة بين أمريكا وإيران وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وذكرت الشبكة اليوم السبت، أن المؤشر السعودي ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة، والقطري بنسبة 10 بالمئة، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 12 عاماً، فيما صعد المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 1.1 بالمئة، ومؤشر دبي بنسبة 4.4 بالمئة، في أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من ستة أشهر.
في حين تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.8 بالمئة، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.
وفي أسواق النفط، انخفض خام برنت بنحو 16 بالمئة خلال الأسبوع، وسط توقعات بانحسار التصعيد مع إيران، وزيادة صادرات النفط الخام من المنطقة.
يشار إلى أن قطر نفت في وقت سابق اليوم صحة تقارير نسبت إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تشير إلى فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، مؤكدةً أن هذه التقارير مضللة، وأن واشنطن وطهران تواصلان العمل للتوصل إلى اتفاق.