مكاسب أسبوعية لمعظم أسواق الخليج مع تراجع مخاوف تصعيد أمريكي إيراني

عواصم-سانا‏

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع مخاوف اتساع ‏المواجهة بين أمريكا وإيران وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بحسب شبكة “سي إن ‏بي سي”.‏

وذكرت الشبكة اليوم السبت، أن المؤشر السعودي ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة، والقطري ‏بنسبة 10 بالمئة، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 12 عاماً، فيما صعد المؤشر ‏الأول في بورصة الكويت بنسبة 1.1 بالمئة، ومؤشر دبي بنسبة 4.4 بالمئة، في أكبر ‏مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من ستة أشهر.‏

في حين تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.8 بالمئة، مسجلاً خسارته الأسبوعية ‏الثالثة على التوالي.‏

وفي أسواق النفط، انخفض خام برنت بنحو 16 بالمئة خلال الأسبوع، وسط توقعات ‏بانحسار التصعيد مع إيران، وزيادة صادرات النفط الخام من المنطقة.‏

يشار إلى أن قطر نفت في وقت سابق اليوم صحة تقارير نسبت إلى رئيس مجلس ‏الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تشير إلى فشل ‏الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، مؤكدةً أن هذه التقارير مضللة، وأن ‏واشنطن وطهران تواصلان العمل للتوصل إلى اتفاق.‏