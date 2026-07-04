الوزير الحلبي: حل جذري لملف خريجات مدرسة التمريض ‏بجامعة اللاذقية قريباً

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، ‏أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ جميع المطالب والقضايا التي ‏يطرحها أبناء الأسرة الأكاديمية، وفي مقدمتها ملف خريجات ‏مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية، اللواتي لم تتح ‏لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات‎.‎

ولفت الوزير الحلبي في منشور عبر فيسبوك اليوم السبت، إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة، وأن العمل يجري ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات اللازمة ‏ومعالجة أسبابه بصورة جذرية، بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي، ‏وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات، حفظاً لحقوقهن ‏وتقديراً لما بذلنه من جهد خلال سنوات الدراسة‎.‎

وأكد الحلبي أن الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف ‏حتى الوصول إلى الحل المنشود، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية ‏أصبحت قريبة، في إطار النهج الذي تتبعه الوزارة في معالجة ‏جميع القضايا العالقة، والاستجابة للمطالب المحقة، وترسيخ ‏الثقة بين الوزارة وأبنائها في مختلف المؤسسات التعليمية‎.‎

يذكر أن مدرسة التمريض في جامعة اللاذقية، هي صرح ‏أكاديمي للعلوم الطبية يتبع للجامعة، وتهدف لتخريج كوادر ‏تمريضية مؤهلة، وتمنح المدرسة درجة دبلوم متوسط أو “معهد ‏تقاني”، بينما تمنح كلية التمريض بالجامعة درجة الإجازة ‏الجامعية والماجستير والدكتوراه‎.‎