الوزير الحلبي: حل جذري لملف خريجات مدرسة التمريض ‏بجامعة اللاذقية قريباً

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ جميع المطالب والقضايا التي يطرحها أبناء الأسرة الأكاديمية، وفي مقدمتها ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية، اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات.
ولفت الوزير الحلبي في منشور عبر فيسبوك اليوم السبت، إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة، وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية، بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي، وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات، حفظاً لحقوقهن وتقديراً لما بذلنه من جهد خلال سنوات الدراسة.
وأكد الحلبي أن الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف حتى الوصول إلى الحل المنشود، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية أصبحت قريبة، في إطار النهج الذي تتبعه الوزارة في معالجة جميع القضايا العالقة، والاستجابة للمطالب المحقة، وترسيخ الثقة بين الوزارة وأبنائها في مختلف المؤسسات التعليمية.
يذكر أن مدرسة التمريض في جامعة اللاذقية، هي صرح أكاديمي للعلوم الطبية يتبع للجامعة، وتهدف لتخريج كوادر تمريضية مؤهلة، وتمنح المدرسة درجة دبلوم متوسط أو “معهد تقاني”، بينما تمنح كلية التمريض بالجامعة درجة الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه.