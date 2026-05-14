وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحانات الصفوف الانتقالية في مدارس دمشق

دمشق-سانا

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو اليوم الخميس، سير العملية الامتحانية للصفوف الانتقالية في عدد من مدارس دمشق، وذلك في إطار الاطلاع على أجواء الامتحانات ومدى توافر الظروف المناسبة للطلاب داخل المراكز الامتحانية.

وشملت الجولة الاطلاع على جاهزية المدارس وتفقد القاعات الامتحانية وتوافر المستلزمات الضرورية.

وأكد تركو في تصريح لـ سانا أهمية توفير الأجواء المريحة التي تساعد الطلبة على تقديم امتحاناتهم بالشكل الأمثل، بما يضمن سير الامتحانات بصورة منظمة وهادئة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتأمين بيئة امتحانية ملائمة للطلاب.

واستمع الوزير تركو خلال الجولة إلى آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الأسئلة الامتحانية ومدى وضوحها وشموليتها للمادة العلمية.

وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية التي تجريها وزارة التربية والتعليم لسير الامتحانات في مختلف المحافظات، والوقوف على واقع العملية الامتحانية بشكل مباشر.

وكانت الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية لمرحلتي التعليم الأساسي ‌‏والثانوي انطلقت في الـ 12 من أيار الجاري، وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه.