دورة تدريبية لكوادر الصحة المدرسية في سوريا استعداداً للامتحانات العامة

دمشق 19/5/2026 /سانا



نظمت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة، دورة تدريبية شاملة، استهدفت كوادر دوائر الصحة المدرسية في المحافظات، بهدف تعزيز الجاهزية الطبية وضمان توفير بيئة امتحانية آمنة وصحية للطلاب، ضمن استعداداتها لمواكبة الامتحانات العامة لدورة 2026.



وشارك في الدورة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في مبنى المديرية بدمشق، 85 طبيباً ومساعدة صحية من مختلف المحافظات السورية، حيث تضمنت محاور متخصصة في الإسعافات الأولية، وآليات التدخل السريع للحالات الطارئة، والتعامل مع الحالات الصحية التي قد تواجه طلبة شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.



وأكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم ميسون دشاش لمراسلة سانا، أن الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، لرفع جاهزية الكوادر الصحية المرافقة للعملية الامتحانية، وتأمين الاستجابة السريعة لأي حالة صحية طارئة داخل المراكز الامتحانية.



وأوضحت دشاش، أن التدريب يركز على توحيد آليات العمل بين المحافظات، وتحديث المعارف الطبية والإسعافية للعاملين في الصحة المدرسية، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الفورية للطلاب ويعزز شعورهم بالطمأنينة خلال تقديم الامتحانات.



من جانبهم، أشار المشاركون في الدورة إلى أهمية هذه التدريبات في رفع كفاءة التعامل مع الحالات الإسعافية المفاجئة، ولا سيما حالات الإرهاق والتوتر والإغماء، مؤكدين أن الجاهزية الطبية تشكل عاملاً أساسياً في دعم استقرار العملية الامتحانية.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.