إطلاق منصة التعليم الإلكتروني في هيئة الطاقة الذرية السورية

دمشق-سانا

أطلقت هيئة الطاقة الذرية السورية المرحلة التجريبية من منصّة التعليم الإلكتروني المتخصصة بالعلوم والتقانات النووية، بإشراف المدير العام للهيئة مضر العكلة، وكوادر علمية متخصصة، تمهيداً لاعتمادها كمنصّة وطنية شاملة لنشر المعرفة العلمية وتوطينها.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن المنصّة ستوفر محتوى تدريبياً وتفاعلياً عالي الجودة، بإشراف خبراء الهيئة، وبما ينسجم مع المعايير العلمية الحديثة، لتكون خطوة أساسية نحو تعزيز التعليم الإلكتروني المتخصص في سوريا، ودعم مسار التطوير العلمي والبحثي على المستوى الوطني.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوسع في التعليم العلمي المتخصص، وإتاحة محتوى أكاديمي وتدريبي متقدم للطلاب والباحثين والمهتمين، بما يسهم في ردم الهوّة المعرفية الكبيرة التي خلّفتها سنوات الحرب الطويلة، وإعادة بناء القدرات الوطنية في مجالات العلوم النووية وتقاناتها السلمية.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

وتسعى الهيئة لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.