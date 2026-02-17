وزير التعليم العالي: لجنة لدمج جامعة الشرق ضمن فرع جامعة الفرات في الرقة

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، أن عودة مؤسسات التعليم العالي إلى أداء دورها الكامل في منطقة الجزيرة تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، في إطار تعزيز الاستقرار الأكاديمي ودعم العملية التعليمية.

وخلال زيارته إلى فرع جامعة الفرات في الرقة، كشف الوزير الحلبي عن تشكيل لجنة وزارية مختصة لاستكمال إجراءات دمج ما يُعرف بـ”جامعة الشرق” ضمن فرع جامعة الفرات في الرقة، مع ضمان حفظ حقوق جميع الطلاب.

وشدد الحلبي على التزام الوزارة بدعم كليات فرع جامعة الفرات ورفدها بالكوادر اللازمة، وتأمين بيئة تعليمية مستقرة تليق بالطلبة، مؤكداً أن شهادات خريجي “جامعة الشرق” عن السنوات الماضية ستُعتمد وفق الأطر القانونية الناظمة، وبما يضمن صون حقوق الطلبة وحماية مسيرتهم الأكاديمية.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تدرس إحداث جامعة مستقلة في الرقة ضمن الخارطة التعليمية الجديدة، بهدف تعزيز الحضور الأكاديمي في المنطقة الشرقية وتوسيع قاعدة التعليم العالي فيها.

وكان الوزير الحلبي أجرى في الخامس عشر من شباط الجاري زيارة إلى محافظة الرقة، رافقه خلالها المحافظ عبد الرحمن سلامة، حيث قاما بجولة ميدانية على كليات ومخابر فرع جامعة الفرات، واطلعا على واقع العمل والبنية التعليمية وسير العملية التعليمية واحتياجات المخابر، بما يسهم في تطوير البيئة الجامعية ودعم جهود النهوض بالمؤسسات الأكاديمية في المحافظة.