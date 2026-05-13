وزارة التربية تؤكد الجاهزية الكاملة لامتحانات الشهادتين الشهر المقبل

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية جاهزيتها الكاملة لاستقبال الدورة الامتحانية للشهادات العامة الإعدادية والثانوية بفروعها كافة لعام 2026 في موعدها المحدد، موضحةً إنهاء جميع الترتيبات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة ونزاهة.

وبيّن مدير دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين للامتحانات العامة للشهادتين، يبلغ نحو 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع، موزعين على قرابة ثلاثة آلاف مركز امتحاني في جميع المحافظات.

وأشار حورية إلى أن الوزارة أنهت تجهيز المراكز الامتحانية وترميزها بشكل كامل، وتأمين جميع المستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة، استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادتين الشهر المقبل، لافتاً إلى استكمال توزيع الكوادر الإشرافية المخصّصة للمراقبة، والبالغ عددها نحو 54 ألف مراقب ومراقبة، على المراكز الامتحانية.

وأوضح حورية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة امتحانية هادئة ومستقرة تضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل، وتساعد الطلبة على تقديم امتحاناتهم في أجواء مناسبة ومنظمة.

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران المقبل، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من الشهر ذاته.

