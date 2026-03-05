التعليم العالي تعلن عن إمكانية التقدم لمنح KNB الإندونيسية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، أنه بإمكان الطلاب السوريين التقدّم إلى منح KNB الدراسية المقدّمة من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا، وذلك للعام الدراسي 2026-2027.

وذكرت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن المنح تشمل مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين المؤسسات التعليمية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى الاطلاع على تفاصيلها وشروط التقديم وآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنح:

https://knb.kemdiktisaintek.go.id

وأشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي للتسجيل على المنحة هو الـ 31 من آذار 2026.

يذكر أن منح KNB، هي برنامج منح دراسية ممولة بالكامل، تقدمها وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا الإندونيسية للطلاب الدوليين من الدول النامية (بما فيها العربية) لدراسة البكالوريوس، الماجستير، أو الدكتوراه في أفضل الجامعات الإندونيسية، وتغطي المنحة الرسوم الدراسية، تأشيرة الدخول، تذاكر الطيران، راتباً شهرياً للمعيشة، وتأميناً صحياً.