34 مدرسة في داعل وطفس تستعيد نظافتها بحملة مجتمعية مشتركة

درعا-سانا



أطلق المجمع التربوي في غرب درعا، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد، حملة نظافة تستهدف المدارس في مدينتي داعل وطفس بريف المحافظة، بهدف تحسين الواقع الخدمي والصحي في المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب.



وأوضح مشرف المجمع جاد البردان في تصريح لـ سانا، أن الحملة تشمل 6 مدارس في مدينة داعل و28 مدرسة في مدينة طفس، لتعزيز واقع النظافة العامة والارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أن المجمع يتابع الواقع التعليمي والتربوي ومستوى النظافة في المدارس العامة، من خلال جولات ميدانية يومية ومستمرة للاطلاع على احتياجاتها ومعالجة الصعوبات.



من جهته، ذكر مدير مركز الدفاع المدني في داعل مراد الزعبي، في تصريح مماثل، أن الحملة تنفذ بالتنسيق مع المجمع التربوي، وتهدف إلى الحفاظ على نظافة المدارس، والحد من انتشار الحشرات والتخلص من المخلفات والأنقاض، بما يوفر بيئة مدرسية سليمة وآمنة للطلاب والعاملين في القطاع التربوي.



بدورهم، أشار عدد من أهالي مدينتي داعل وطفس إلى أن عدداً كبيراً من المدارس في المدينتين تعرض للقصف من قبل النظام البائد، ما ألحق أضراراً بمبانيها ومرافقها، مبينين أن المجتمع المحلي والمنظمات الدولية ومديرية التربية والتعليم أسهموا في أعمال ترميم وصيانة عدد منها، إلى جانب ترحيل الأنقاض وإعادة تهيئة المرافق التعليمية لاستقبال الطلاب.



وأكد الأهالي، ومنهم محمد الحسن وسامي عبد الرحمن، أهمية استمرار حملات النظافة والصيانة، باعتبارها خطوة مكملة لجهود إعادة تأهيل المدارس، وضرورة متابعة أوضاعها الخدمية والصحية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، والحفاظ على ما تحقق من أعمال إصلاح وترميم.



وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والصحي في ‏المؤسسات التعليمية بريف درعا، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالشأنين ‏التربوي والخدمي، ولا سيما في ظل الحاجة إلى معالجة آثار الأضرار التي لحقت بعدد ‏من المدارس، وإزالة الأنقاض والمخلفات منها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ‏وصحية، والحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.‏

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