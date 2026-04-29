هيئة التميز والإبداع تعلن تشكيل الفريق الوطني في الأولمبياد العالمي للعلوم النووية 2026

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم الأربعاء، تشكيل الفريق الوطني الذي سيمثل سوريا في الأولمبياد العالمي للعلوم النووية (INCO 2026)، والذي يعد من المسارات الحديثة ضمن منظومة الأولمبياد.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنه تم اختيار أعضاء الفريق بعد سلسلة من الاختبارات التخصصية التي أفضت إلى اختيار النخبة من الطلاب المتقدمين.

وبيّنت الهيئة أن الفريق الدولي يضم في تشكيله الأساسي كل من: كرم حلوم، وبشارة ناشد، وعلاء سعود (اللاذقية)، ومحمود حلي (حلب)، في حين يضمّ الفريق الاحتياطي: محمد ميا، وعبد الله حميشي، ووحيد كنجو (اللاذقية)، ويامن علولو (حلب).

ولفتت الهيئة إلى أن انتقاء الفريق يعد خطوة متقدمة في مسار الانفتاح على اختصاصات علمية نوعية، ويعكس قدرة الطلاب السوريين على خوض مجالات جديدة بكفاءة، بما يعزّز حضور سوريا في المنافسات العلمية الدولية.

وكانت الهيئة نظمت ملتقى تدريبياً لطلاب الفريق الوطني في اختصاص العلوم النووية، بمشاركة ثمانية طلاب، خلال الفترة الممتدة من الـ 29 من آذار ولغاية الـ 11 من نيسان 2026 في مقر هيئة الطاقة الذرية السورية، بهدف إعداد الفريق الوطني المشارك في النسخة الثالثة من الأولمبياد الدولي للعلوم النووية.

وتُعد المشاركة السورية في هذا الأولمبياد الثانية على التوالي، تأكيداً لاستمرار دعم التميز العلمي وتعزيز حضور الكفاءات الشابة في المحافل الدولية.