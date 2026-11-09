سوريا تحصد 15 ميدالية و3 شهادات تقدير في منافسات النمذجة الرياضية الروسية

‌‏دمشق-سانا

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‏حصد طلاب المركز الوطني للمتميزين في هيئة الريادة والابتكار، ميداليات ذهبية وفضية ‏وبرونزية في مسابقة النمذجة الرياضية الروسية ‏MMT 2026‎، حيث شارك 15 طالباً ‏وطالبةً في هذه المنافسات العلمية الدولية.‏

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‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الفريق حصد ميدالية ذهبية ‏وفضية وبرونزية، وشهادتي تقدير في مسابقة النمذجة الروسية للفرق، إلى جانب 12 ‏ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وشهادة تقدير في أولمبياد الرياضيات التطبيقية الفردية، ‏منوهة بالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والمشرف العام على المسابقة الوطنية.‏

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وأشارت الهيئة إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 21 فريقاً من 10 دول، شملت ‏أوزبكستان، وتايلاند، وروسيا، وصربيا، وسوريا، وغويانا الفرنسية، وفيتنام، وكازاخستان، والجبل ‏الأسود، والصين (ماكاو)، لافتة إلى أن المسابقة موجهة لطلاب المرحلة الثانوية (العاشر ‏والحادي عشر)، وطلاب المرحلة الإعدادية (الثامن والتاسع).‏

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‏يشار إلى أن الفرق تُمنح مهام نمذجة مفتوحة تتطلب صياغة معادلات رياضية وتحليل ‏بيانات وتقديم تقرير حل متكامل خلال فترة زمنية محددة، وتشمل منافسات مرتبطة ‏بالرياضيات والجبر والتوافقيات والهندسة ونظرية الأعداد.‏

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‏ومسابقة النمذجة الرياضية الروسية (‏Tournament of Mathematical Modelling ‌‎- MMT‏ أو دوري النمذجة الرياضية التابع لجامعة موسكو الحكومية ‏Lomonosov ‎Moscow State University – Internat MSU‏) هي مسابقة علمية دولية ‏تستهدف تنمية مهارات تطبيق الرياضيات في حل المشكلات الواقعية، وتعد حدثاً رياضياً ‏علمياً بارزاً.‏