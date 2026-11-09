دمشق-سانا
حصد طلاب المركز الوطني للمتميزين في هيئة الريادة والابتكار، ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة النمذجة الرياضية الروسية MMT 2026، حيث شارك 15 طالباً وطالبةً في هذه المنافسات العلمية الدولية.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الفريق حصد ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وشهادتي تقدير في مسابقة النمذجة الروسية للفرق، إلى جانب 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وشهادة تقدير في أولمبياد الرياضيات التطبيقية الفردية، منوهة بالجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والمشرف العام على المسابقة الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 21 فريقاً من 10 دول، شملت أوزبكستان، وتايلاند، وروسيا، وصربيا، وسوريا، وغويانا الفرنسية، وفيتنام، وكازاخستان، والجبل الأسود، والصين (ماكاو)، لافتة إلى أن المسابقة موجهة لطلاب المرحلة الثانوية (العاشر والحادي عشر)، وطلاب المرحلة الإعدادية (الثامن والتاسع).
يشار إلى أن الفرق تُمنح مهام نمذجة مفتوحة تتطلب صياغة معادلات رياضية وتحليل بيانات وتقديم تقرير حل متكامل خلال فترة زمنية محددة، وتشمل منافسات مرتبطة بالرياضيات والجبر والتوافقيات والهندسة ونظرية الأعداد.
ومسابقة النمذجة الرياضية الروسية (Tournament of Mathematical Modelling - MMT أو دوري النمذجة الرياضية التابع لجامعة موسكو الحكومية Lomonosov Moscow State University – Internat MSU) هي مسابقة علمية دولية تستهدف تنمية مهارات تطبيق الرياضيات في حل المشكلات الواقعية، وتعد حدثاً رياضياً علمياً بارزاً.
سوريا تحصد 15 ميدالية و3 شهادات تقدير في منافسات النمذجة الرياضية الروسية
دمشق-سانا