استمرار تصحيح أوراق امتحانات الشهادات العامة بريف دمشق وفق إجراءات دقيقة 

ريف دمشق-سانا

يواصل أكثر من ألفي مصحح في مراكز التصحيح المعتمدة بمحافظة ريف دمشق أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادات العامة وفق إجراءات تنظيمية ورقابية دقيقة تضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية، بما يكفل حصول كل طالب على حقه الكامل في العلامات.



وفي إطار متابعة سير أعمال التصحيح، أجرى مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمود حبوب، ومدير تربية ريف دمشق فادي نزهت، اليوم الخميس، جولة تفقدية على عدد من مراكز التصحيح في المحافظة، اطلعا خلالها على آليات العمل ومستوى الالتزام بالإجراءات الفنية المعتمدة، مؤكدين أهمية الدقة في جميع مراحل التصحيح والمراجعة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الطلاب.

إجراءات دقيقة لضمان العدالة

وأكد حبوب في تصريح لـ سانا، أن أعمال التصحيح تسير وفق منظومة دقيقة تضمن حصول كل طالب على حقه الكامل، مبيناً أن كل سؤال يخضع لتصحيح من قبل مصححين اثنين بشكل مستقل، يعقبه تدقيق من مدقق مختص، ثم مراجعة نهائية للأوراق بالقلم الأحمر قبل اعتماد العلامات.

وأوضح أن هذه المراحل المتتابعة تشكل منظومة رقابية متكاملة، تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الدقة والموضوعية في تصحيح أوراق الامتحانات، بما يكفل العدالة لجميع الطلبة.

أكثر من ألفي مصحح يواصلون أعمالهم

من جانبه، أوضح نزهت، أن مراكز التصحيح في المحافظة تواصل أعمالها بوتيرة عالية، بمشاركة أكثر من ألفي مصحح، مشيراً إلى الالتزام الكبير الذي يبديه المصححون رغم الجهد الكبير الذي تتطلّبه عملية التصحيح.



ولفت إلى أن الجولة أظهرت مستوى عالياً من الدقة في تصحيح الأوراق ومراجعتها، مؤكداً أن جميع اللجان تعمل بروح المسؤولية لإنجاز العملية وفق أعلى المعايير، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الطلبة.



وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو تفقد أمس الأربعاء، سير أعمال تنتيج امتحانات الشهادات الثانوية في مبنى الوزارة بدمشق، للاطلاع على آليات إدخال العلامات وتدقيقها، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المعتمدة بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية.