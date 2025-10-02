ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي

٢٠٢٥١٠٠٢ ١٦٥٠٤٩ ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي

حمص-سانا

أقامت مؤسسة “نقش” ضمن مبادرة “خبرتك لأهل بلدك”، وبالتعاون مع مديرية ثقافة حمص، جلسة نوعية مجانية بعنوان “كيف تصبح متخصصاً فعّالاً في مجالك”، ألقاها الفيزيائي النظري شنغين علي أوغلو في قاعة سامي دروبي بمديرية ثقافة حمص.

واستعرض أوغلو، الحاصل على ماجستير في فيزياء الفضاء والمُعِدّ والمُقدِّم لبرامج علمية في قناة الجزيرة ومنصة “رواسخ”، مجموعة من الأفكار الجوهرية حول اختيار التخصص الجامعي وبناء مسار مهني فاعل.

٢٠٢٥١٠٠٢ ١٦١٦١٣ ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي

وأكد أوغلو أن البناء العميق يحتاج إلى وقت وصبر، وأن أسرع طريق للوصول هو اختيار الطريق الطويل والصحيح من البداية، وأشار إلى أهمية الوعي الدقيق عند اختيار التخصص والابتعاد عن العشوائية وضرورة وضع خطة محددة للوصول إلى الفرص والعمل عليها بخطوات ثابتة ومدروسة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة “نقش” علاء عرب أن الهدف من الجلسة هو مساعدة الطلاب على اختيار اختصاصهم العلمي بالطريقة الصحيحة، من خلال نقل تجارب ناجحة إلى الشباب المستقطبين من مختلف المراحل الدراسية، بما يسهم في توجيههم نحو مسارات أكثر وضوحاً وفاعلية.

وتندرج الجلسة ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التخصص العلمي والمهني، وتزويد الطلاب بخبرات عملية تسهم في توجيههم نحو اختيارات جامعية وتعليمية أكثر فاعلية في مساراتهم المستقبلية.

٢٠٢٥١٠٠٢ ١٦٢٩٤٩ ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي
٢٠٢٥١٠٠٢ ١٦٢٣٥٦ ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي
٢٠٢٥١٠٠٢ ١٦٢٤٥٤ ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي
نغني للوطن ونحتفي بالنجاح… حفل كورال لمعهد محمد عبد الكريم للموسيقا بحمص
التعليم العالي تمدد التسجيل لمفاضلة الدراسات العليا ودبلومات ‏وماجستيرات ‏التأهيل ‏والتخصص
مظاهرة في ساحة الشهداء بمدينة اللاذقية دعما لوحدة الأراضي السورية
صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة درعا
محافظ حمص: توفير جميع احتياجات العائلات الوافدة من حلب وتأمين مستلزماتها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك