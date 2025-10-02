ضمن مبادرة خبرتك لأهل بلدك.. جلسة توعوية في حمص حول اختيار التخصص الجامعي

حمص-سانا

أقامت مؤسسة “نقش” ضمن مبادرة “خبرتك لأهل بلدك”، وبالتعاون مع مديرية ثقافة حمص، جلسة نوعية مجانية بعنوان “كيف تصبح متخصصاً فعّالاً في مجالك”، ألقاها الفيزيائي النظري شنغين علي أوغلو في قاعة سامي دروبي بمديرية ثقافة حمص.

واستعرض أوغلو، الحاصل على ماجستير في فيزياء الفضاء والمُعِدّ والمُقدِّم لبرامج علمية في قناة الجزيرة ومنصة “رواسخ”، مجموعة من الأفكار الجوهرية حول اختيار التخصص الجامعي وبناء مسار مهني فاعل.

وأكد أوغلو أن البناء العميق يحتاج إلى وقت وصبر، وأن أسرع طريق للوصول هو اختيار الطريق الطويل والصحيح من البداية، وأشار إلى أهمية الوعي الدقيق عند اختيار التخصص والابتعاد عن العشوائية وضرورة وضع خطة محددة للوصول إلى الفرص والعمل عليها بخطوات ثابتة ومدروسة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة “نقش” علاء عرب أن الهدف من الجلسة هو مساعدة الطلاب على اختيار اختصاصهم العلمي بالطريقة الصحيحة، من خلال نقل تجارب ناجحة إلى الشباب المستقطبين من مختلف المراحل الدراسية، بما يسهم في توجيههم نحو مسارات أكثر وضوحاً وفاعلية.

وتندرج الجلسة ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التخصص العلمي والمهني، وتزويد الطلاب بخبرات عملية تسهم في توجيههم نحو اختيارات جامعية وتعليمية أكثر فاعلية في مساراتهم المستقبلية.