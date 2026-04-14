بمشاركة 2177 طالباً.. اختتام تصفيات المرحلة الثانية من تحدي القراءة العربي بموسمها العاشر

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الثلاثاء، تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها العاشر على مستوى المحافظات، بمشاركة أكثر من 2177 طالباً، من مختلف المراحل التعليمية.

وقال رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية لـ سانا: إن هذه المرحلة من التصفيات التي استمرت على مدى يومين، هي حصيلة مشاركة الطلاب على مستوى المدارس في المرحلة الأولى للتصفيات التي شارك فيها أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة من 6331 مدرسة في مختلف المحافظات.

ولفت حورية إلى أن لجان التحكيم في كل محافظة مكونة من منسق اللغة العربية في المحافظة، ومدرس لغة عربية متميز فيها، وممثل عن اتحاد الكتاب العرب، حيث يختلف مستوى الأسئلة في هذه المرحلة وفق مصفوفة موضوعة من قبل إدارة المبادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم من خلالها اختيار أفضل طلاب على مستوى كل محافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى من تصفيات النسخة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المدارس في سوريا، أقيمت في الأول من شهر نيسان الجاري، واستمرت على مدى يومين، بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة من مختلف المدارس بالمحافظات.