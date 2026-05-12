اجتماع موسع في وزارة التربية لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات ‏للامتحانات العامة

دمشق-سانا‏

ناقش وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسع مع عدد من الوزارات المعنية، ‏الاستعدادات والتحضيرات النهائية لانطلاق الامتحانات العامة، ‏وآليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن حسن سير ‏العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.

وشارك في هذا الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، ‏معاونو وزراء التربية والتعليم، والداخلية والاتصالات وتقانة ‏المعلومات والطوارئ وإدارة الكوارث، وممثل عن وزارة الصحة.

اكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية

وأكد المجتمعون اكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية، ورفع مستوى ‏الجهوزية في القطاعات المرتبطة بالعملية الامتحانية، بما يسهم في ‏توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة للطلاب، وتأمين جميع متطلبات ‏الامتحانات من كوادر وتجهيزات وخدمات داعمة‎.

وشدّد الوزير تركو على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين ‏الوزارات والمؤسسات المعنية خلال فترة الامتحانات، بما يضمن ‏انسيابية العمل ومعالجة أي طارئ، ويسهم في إنجاح العملية ‏الامتحانية وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط‎.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة وزارة التربية والتعليم ‏للاستعداد للامتحانات العامة، عبر التنسيق مع الجهات الخدمية ‏والأمنية والصحية لضمان جاهزية المراكز الامتحانية، وتوفير ‏خدمات الاتصالات والطوارئ والرعاية الصحية، بما ينعكس إيجاباً ‏على استقرار العملية التربوية وسلامة الطلاب‎.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية ‏الشرعية يوم الخميس الـ 4 من حزيران القادم، فيما تنطلق ‏امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي)، ‏والثانوية الشرعية والمهنية، يوم السبت الـ 6 من الشهر ذاته‎.