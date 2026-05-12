اجتماع موسع في وزارة التربية لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات ‏للامتحانات العامة

دمشق-سانا
ناقش وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع موسع مع عدد من الوزارات المعنية، الاستعدادات والتحضيرات النهائية لانطلاق الامتحانات العامة، وآليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.
وشارك في هذا الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، معاونو وزراء التربية والتعليم، والداخلية والاتصالات وتقانة المعلومات والطوارئ وإدارة الكوارث، وممثل عن وزارة الصحة.
اكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية
وأكد المجتمعون اكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية، ورفع مستوى الجهوزية في القطاعات المرتبطة بالعملية الامتحانية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة للطلاب، وتأمين جميع متطلبات الامتحانات من كوادر وتجهيزات وخدمات داعمة.
وشدّد الوزير تركو على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية خلال فترة الامتحانات، بما يضمن انسيابية العمل ومعالجة أي طارئ، ويسهم في إنجاح العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطة وزارة التربية والتعليم للاستعداد للامتحانات العامة، عبر التنسيق مع الجهات الخدمية والأمنية والصحية لضمان جاهزية المراكز الامتحانية، وتوفير خدمات الاتصالات والطوارئ والرعاية الصحية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار العملية التربوية وسلامة الطلاب.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية يوم الخميس الـ 4 من حزيران القادم، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي)، والثانوية الشرعية والمهنية، يوم السبت الـ 6 من الشهر ذاته.