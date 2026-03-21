وزير التربية: مرسوم الزيادة النوعية يشمل المعلمين بكل المحافظات السورية

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن الزيادة النوعية في الأجور التي تضمنها المرسوم رقم 68 لعام 2026، تشمل كل المعلمين في مختلف المحافظات السورية دون استثناء.

وأشار تركو في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن هذه الزيادة تُعد خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، تقديراً لما بذلوه من جهود كبيرة واستثنائية في تطوير العملية التعليمية، كما يهدف المرسوم إلى توحيد سلم الأجور بين جميع المعلمين في كل المحافظات السورية.

ولفت وزير التربية إلى أنه سيتم، في أقرب وقت عقد اجتماع مع وزير المالية لوضع التعليمات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تطبيق أحكام المرسوم، ويتماشى مع الهدف المنشود.

وكان وزير التربية أشار في تصريح أمس الجمعة، إلى أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026، الذي يقضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في بعض القطاعات العامة ومنها وزارة التربية، يعكس تقديراً عميقاً لرسالة المعلم، ودوره الأساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع أمس الجمعة، المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة (وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سورية المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية)، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.