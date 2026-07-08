وزير التربية يتفقد أعمال تنتيج امتحانات الشهادات الثانوية ويؤكد الالتزام بأعلى معايير الدقة

دمشق-سانا



تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، برفقة معاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، سير أعمال تنتيج امتحانات الشهادات الثانوية في مبنى الوزارة بدمشق، للاطلاع على آليات إدخال العلامات وتدقيقها، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المعتمدة بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية.

وأكد الوزير تركو، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن مرحلة التنتيج تُعد من أهم المراحل في العملية الامتحانية، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، وإجراءات رقابية صارمة تكفل حفظ حقوق جميع الطلبة، مبيناً أن العمل يتم بتنسيق كامل بين اللجان المختصة، ووفق منظومة إلكترونية متطورة تعتمد مراجعات متعددة المستويات لضمان صحة النتائج.

وأوضح وزير التربية أن أعمال التصحيح، وإدخال العلامات تسير وفق الخطة المقررة، حيث أُنجز حتى الآن تصحيح نحو 50 بالمئة من الأوراق الامتحانية، فيما بلغت نسبة إدخال النتائج نحو 40 بالمئة، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية مطمئنة.

واطلع الوزير، خلال الجولة، على سير عمليات الإدخال والتدقيق الرقمي والورقي، واستمع إلى شرح من القائمين على العمل حول آليات التنفيذ، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو حالات تستدعي المراجعة، بما يضمن سلامة النتائج النهائية.

بدوره، أوضح معاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان أن أعمال التنتيج تشمل مرحلتي الإدخال الأول والثاني للبيانات، مشيراً إلى أن العمل يجري وفق الآليات المعتمدة، وأن نسبة الأخطاء تكاد تكون معدومة بفضل إجراءات المراجعة والتدقيق المتبعة.

وتواصل وزارة التربية والتعليم استكمال أعمال التنتيج والتدقيق وإدخال البيانات، تمهيداً لإصدار نتائج امتحانات الشهادات الثانوية فور الانتهاء من جميع المراحل الفنية والإجرائية المعتمدة.

