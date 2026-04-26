هيئة الجودة والاعتمادية تحدد مكان وموعد الامتحان الكتابي للمتقدمين لمسابقة التوظيف لديها

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم الأحد، عن تحديد مكان وموعد الامتحان الكتابي للمقبولين للتقدم لمسابقة التوظيف لدى الهيئة، والذي سيجري في الـ 28 من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الامتحان سيعقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق (البناء الشمالي – أوتوستراد المزة)، الساعة العاشرة صباحاً، علماً أن الاختبار سيكون تحريرياً مؤتمتاً.

وبينت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط الآتي:

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية حددت في الـ27 من الشهر الماضي إجراء الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقتها التي أطلقتها مؤخراً بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بهدف استقطاب كوادر مؤهلة لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية والتخصصية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021 لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.