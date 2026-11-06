وزارة الزراعة لـ سانا: نحو 528 ألف هكتار من الأراضي الحراجية وجهود لحمايتها وتنميتها

دمشق-سانا
قدّرت مديرية الحراج في وزارة الزراعة المساحة الإجمالية للأراضي الحراجية والغابات في سوريا بنحو 527,848 هكتاراً، تشكل نحو 2.7 بالمئة من مساحة البلاد، موزعة بين غابات طبيعية بمساحة 232,840 هكتاراً، ومواقع تحريج اصطناعي تبلغ مساحتها 295,008 هكتارات.
وأوضح مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة مثنى الكاطع، لـ سانا اليوم الجمعة، أن المساحات الحراجية تشهد تراجعاً نتيجة عوامل طبيعية، أبرزها التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الهطولات المطرية والجفاف، إلى جانب الممارسات غير الرشيدة والتعديات على الموارد الحراجية.
السنديان يتصدر الأنواع الحراجية
وبيّن الكاطع أن الأنواع الحراجية عريضة الأوراق تشكل 58 بالمئة من الغطاء الحراجي، وفي مقدمتها السنديان (البلوط)، تليها الصنوبريات بنسبة 28 بالمئة، وتشمل الصنوبر الثمري والصنوبر البروتي والعرعر.
وأضاف أن الغطاء الحراجي يضم أنواعاً أخرى، مثل البطم والبطم البري والكينا والخرنوب والأرز اللبناني والشوح والدردار، مشيراً إلى أن أكبر المساحات الحراجية تتركز في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وإدلب، إلى جانب غابات متفرقة في ريف دمشق وجنوب البلاد وشمالها الشرقي.
أكثر من 3 آلاف كيلومتر لصيانة الطرق الحراجية
وفيما يتعلق بالطرق الحراجية، أوضح الكاطع أن الوزارة تضع خططاً سنوية لصيانة الطرق القائمة وتأهيلها، وشق طرق وخطوط نار جديدة، بما يسهم في حماية الغابات وتسهيل وصول فرق الإطفاء والآليات الثقيلة إلى مواقع الحرائق، وتمكين الضابطة الحراجية من متابعة التعديات ومكافحتها.
ولفت إلى أن خطة ترميم الطرق الحراجية وخطوط النار تبلغ 3145.2 كيلومتراً لعام 2026، مقابل 3348.6 كيلومتراً لعام 2027، فيما تبلغ خطة شق خطوط النار 59.5 كيلومتراً لعام 2026، و51.5 كيلومتراً لعام 2027، وتتوزع هذه الأعمال وفقاً للاحتياجات وطبيعة المواقع وتضاريسها وغطائها النباتي.
إجراءات لتعزيز حماية الغابات
أكد الكاطع أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة إطفاء الحرائق، وزيادة نقاط المراقبة ومخافر الحراج، وتجهيز صهاريج الإطفاء والفرق اليدوية، إلى جانب تعزيز إجراءات التدخل السريع بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتشمل الإجراءات إغلاق الطرق الحراجية في بعض المناطق الحساسة، ومنع الرعي العشوائي وتنظيمه وفق الحمولة الرعوية، وتنفيذ أعمال تربية الغابات وتنميتها للحد من تراكم الوقود الحيوي، إضافة إلى إطلاق حملات توعية في القرى الحراجية.
متابعة التعديات والاستعانة بتقنيات الرصد
وحول آلية متابعة التعديات على الأراضي الحراجية، أشار الكاطع إلى أنها تتم من خلال تطبيق قانوني الحراج والضابطة الحراجية، وتشديد العقوبات على مخالفات القطع الجائر والتفحيم غير القانوني، إلى جانب الاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد، بالتعاون مع منصة الحرائق “FIRMO”، لتحديد المواقع الحساسة ورصدها واتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها.
وكانت مناطق حراجية عدة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص تعرضت خلال الأعوام الماضية، ولا سيما في صيف عام 2025، لحرائق واسعة تسببت بخسائر كبيرة في المساحات الحراجية والأشجار المثمرة والتنوع الحيوي، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز خطط الوقاية والاستجابة السريعة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.