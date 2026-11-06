وزارة الزراعة لـ سانا: نحو 528 ألف هكتار من الأراضي الحراجية وجهود لحمايتها وتنميتها

دمشق-سانا‏

قدّرت مديرية الحراج في وزارة الزراعة المساحة الإجمالية للأراضي الحراجية ‏والغابات في سوريا بنحو 527,848 هكتاراً، تشكل نحو 2.7 بالمئة من مساحة البلاد، ‏موزعة بين غابات طبيعية بمساحة 232,840 هكتاراً، ومواقع تحريج اصطناعي تبلغ ‏مساحتها 295,008 هكتارات.‏

وأوضح مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة مثنى الكاطع، لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏المساحات الحراجية تشهد تراجعاً نتيجة عوامل طبيعية، أبرزها التغيرات المناخية ‏وانخفاض معدلات الهطولات المطرية والجفاف، إلى جانب الممارسات غير الرشيدة ‏والتعديات على الموارد الحراجية.‏

السنديان يتصدر الأنواع الحراجية

وبيّن الكاطع أن الأنواع الحراجية عريضة الأوراق تشكل 58 بالمئة من الغطاء ‏الحراجي، وفي مقدمتها السنديان (البلوط)، تليها الصنوبريات بنسبة 28 بالمئة، وتشمل ‏الصنوبر الثمري والصنوبر البروتي والعرعر.‏

وأضاف أن الغطاء الحراجي يضم أنواعاً أخرى، مثل البطم والبطم البري والكينا ‏والخرنوب والأرز اللبناني والشوح والدردار، مشيراً إلى أن أكبر المساحات الحراجية ‏تتركز في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وإدلب، إلى جانب غابات متفرقة ‏في ريف دمشق وجنوب البلاد وشمالها الشرقي.‏

أكثر من 3 آلاف كيلومتر لصيانة الطرق الحراجية

وفيما يتعلق بالطرق الحراجية، أوضح الكاطع أن الوزارة تضع خططاً سنوية لصيانة ‏الطرق القائمة وتأهيلها، وشق طرق وخطوط نار جديدة، بما يسهم في حماية الغابات ‏وتسهيل وصول فرق الإطفاء والآليات الثقيلة إلى مواقع الحرائق، وتمكين الضابطة ‏الحراجية من متابعة التعديات ومكافحتها.

ولفت إلى أن خطة ترميم الطرق الحراجية وخطوط النار تبلغ 3145.2 كيلومتراً لعام ‌‏2026، مقابل 3348.6 كيلومتراً لعام 2027، فيما تبلغ خطة شق خطوط النار 59.5 ‏كيلومتراً لعام 2026، و51.5 كيلومتراً لعام 2027، وتتوزع هذه الأعمال وفقاً ‏للاحتياجات وطبيعة المواقع وتضاريسها وغطائها النباتي.‏

إجراءات لتعزيز حماية الغابات

‏أكد الكاطع أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة إطفاء الحرائق، وزيادة نقاط المراقبة ‏ومخافر الحراج، وتجهيز صهاريج الإطفاء والفرق اليدوية، إلى جانب تعزيز إجراءات ‏التدخل السريع بالتعاون مع الجهات المعنية.‏

وتشمل الإجراءات إغلاق الطرق الحراجية في بعض المناطق الحساسة، ومنع الرعي ‏العشوائي وتنظيمه وفق الحمولة الرعوية، وتنفيذ أعمال تربية الغابات وتنميتها للحد من ‏تراكم الوقود الحيوي، إضافة إلى إطلاق حملات توعية في القرى الحراجية.‏

متابعة التعديات والاستعانة بتقنيات الرصد

وحول آلية متابعة التعديات على الأراضي الحراجية، أشار الكاطع إلى أنها تتم من خلال ‏تطبيق قانوني الحراج والضابطة الحراجية، وتشديد العقوبات على مخالفات القطع الجائر ‏والتفحيم غير القانوني، إلى جانب الاستعانة بتقنيات الاستشعار عن بعد، بالتعاون مع ‏منصة الحرائق “‏FIRMO‏”، لتحديد المواقع الحساسة ورصدها واتخاذ التدابير المناسبة ‏لحمايتها.‏

وكانت مناطق حراجية عدة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص تعرضت ‏خلال الأعوام الماضية، ولا سيما في صيف عام 2025، لحرائق واسعة تسببت بخسائر ‏كبيرة في المساحات الحراجية والأشجار المثمرة والتنوع الحيوي، ما دفع الجهات المعنية ‏إلى تعزيز خطط الوقاية والاستجابة السريعة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.‏