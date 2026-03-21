وزير التعليم العالي في عيد النوروز: سوريا وطن لجميع أبنائها وتنوعها مصدر قوة

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن سوريا كانت وستبقى وطناً جامعاً لكل أبنائها، وأن قوتها الحقيقية تكمن في وحدتها، وتكاتف شعبها بمختلف مكوناته الثقافية والإنسانية.

وقال الحلبي في تصريح اليوم السبت لـ سانا بمناسبة عيد النوروز: إن هذه المناسبة بما تحمله من رمزية للربيع والتجدد والأمل، تشكل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية الاجتماع تحت راية الوطن الواحد، الذي يتسع لجميع أبنائه دون استثناء.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظر إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بوصفها فضاءات أساسية لترسيخ قيم التلاقي والاحترام المتبادل، وتعزيز الشراكة الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال تدرك أن مستقبل سوريا لا يتحقق إلا بوحدة أبنائها.

وأضاف: “كل عام وسوريا أكثر وحدة وسلاماً، وأكثر قدرة على تحويل تنوعها إلى مصدر قوة ونهوض، وكل عام وأبناء شعبنا بخير”.

وعيد النوروز هو عيد رأس السنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في الـ 21 من آذار من كل عام، معلناً بداية الربيع وتجدد الحياة، وتعود جذوره إلى أكثر من 3000 عام.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ 21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.