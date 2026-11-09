زراعة طرطوس: مصادرة أكثر من 78 طناً من الأخشاب الحراجية وضبط 14 ‏مخالفة تفحيم ‏

طرطوس-سانا
صادرت الضابطة الحراجية في مديرية زراعة طرطوس أكثر من 78 طناً من الأحطاب والأخشاب الحراجية منذ بداية العام الجاري، ونظّمت أكثر من 14 ضبطاً لمخالفات التفحيم في منطقتي القدموس والشيخ بدر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار جهود حماية الغابات والحد من التعديات على الثروة الحراجية.
تكثيف الإجراءات الرقابية
أوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه الضبوط جاءت نتيجة الجولات الميدانية التي تنفذها الضابطة الحراجية في مختلف مناطق المحافظة، مؤكداً أن التعامل مع المخالفات الحراجية يتم وفق الإجراءات القانونية، من خلال تنظيم الضبوط اللازمة وتقدير قيمة الأضرار والغرامات المترتبة، وإحالتها أصولاً إلى القضاء، بينما تُباع المصادرات وفق نظام العقود النافذ.
وأكد أحمد أن الضابطة الحراجية تكثف إجراءاتها الرقابية لملاحقة مخالفات القطع والتفحيم ونقل المنتجات الحراجية بطرقٍ غير قانونية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط التجاوزات والحفاظ على الغطاء النباتي.
الحد من التعديات على الثروة الحراجية
وأوضح أحمد أن الآليات المخالفة تُحجز في مرآب الحجز، ولا يُسمح بفك احتجازها إلا بموجب قرارٍ قضائيٍ مبرم أو بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر، وفق أحكام قانون الحراج وتعليماته التنفيذية.
وأشار أحمد إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على المواقع الحراجية، عبر توجيه المخافر الحراجية لتكثيف جولاتها الميدانية، والتنسيق مع إدارة الأمن الداخلي وإدارتي الحواجز ونقل البضائع لتنفيذ جولاتٍ مشتركة، بما يُسهم في ضبط عمليات نقل المنتجات الحراجية المخالفة والحد من التعديات على الثروة الحراجية.
وفي سياقٍ متصل، لفت أحمد إلى أن السيارة التي ضُبطت مؤخراً محمّلة بـ500 كغ من الفحم على أوتستراد طرطوس – اللاذقية، كانت قادمة من محافظة اللاذقية وتنقل حمولتها بصورةٍ مخالفة دون رخصة، موضحاً أن مصدر الفحم لا يرتبط بمخالفات القطع والتفحيم التي شهدتها مناطق المحافظة مؤخراً.
وكانت الضابطة الحراجية في شعبة حراج القدموس سجلت في الخامس من تشرين الأول الماضي مخالفات في قرى بيت عثمان والسعدانة والصلابة بريف طرطوس، شملت قطع أشجار من الصنوبر والسنديان.