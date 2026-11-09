زراعة طرطوس: مصادرة أكثر من 78 طناً من الأخشاب الحراجية وضبط 14 ‏مخالفة تفحيم ‏

طرطوس-سانا‏

صادرت الضابطة الحراجية في مديرية زراعة طرطوس أكثر من 78 طناً من ‏الأحطاب والأخشاب الحراجية منذ بداية العام الجاري، ونظّمت أكثر من 14 ضبطاً ‏لمخالفات التفحيم في منطقتي القدموس والشيخ بدر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ‏إطار جهود حماية الغابات والحد من التعديات على الثروة الحراجية.‏

تكثيف الإجراءات الرقابية ‏

أوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه الضبوط جاءت ‏نتيجة الجولات الميدانية التي تنفذها الضابطة الحراجية في مختلف مناطق المحافظة، ‏مؤكداً أن التعامل مع المخالفات الحراجية يتم وفق الإجراءات القانونية، من خلال ‏تنظيم الضبوط اللازمة وتقدير قيمة الأضرار والغرامات المترتبة، وإحالتها أصولاً إلى ‏القضاء، بينما تُباع المصادرات وفق نظام العقود النافذ.‏

وأكد أحمد أن الضابطة الحراجية تكثف إجراءاتها الرقابية لملاحقة مخالفات القطع ‏والتفحيم ونقل المنتجات الحراجية بطرقٍ غير قانونية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين ‏الجهات المعنية لضبط التجاوزات والحفاظ على الغطاء النباتي.‏

الحد من التعديات على الثروة الحراجية

وأوضح أحمد أن الآليات المخالفة تُحجز في مرآب الحجز، ولا يُسمح بفك احتجازها ‏إلا بموجب قرارٍ قضائيٍ مبرم أو بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر، وفق أحكام قانون ‏الحراج وتعليماته التنفيذية.‏

وأشار أحمد إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على المواقع الحراجية، عبر توجيه ‏المخافر الحراجية لتكثيف جولاتها الميدانية، والتنسيق مع إدارة الأمن الداخلي وإدارتي ‏الحواجز ونقل البضائع لتنفيذ جولاتٍ مشتركة، بما يُسهم في ضبط عمليات نقل ‏المنتجات الحراجية المخالفة والحد من التعديات على الثروة الحراجية.‏

وفي سياقٍ متصل، لفت أحمد إلى أن السيارة التي ضُبطت مؤخراً محمّلة بـ500 كغ ‏من الفحم على أوتستراد طرطوس – اللاذقية، كانت قادمة من محافظة اللاذقية ‏وتنقل حمولتها بصورةٍ مخالفة دون رخصة، موضحاً أن مصدر الفحم لا يرتبط ‏بمخالفات القطع والتفحيم التي شهدتها مناطق المحافظة مؤخراً.‏

وكانت الضابطة الحراجية في شعبة حراج القدموس سجلت في الخامس من تشرين ‏الأول الماضي مخالفات في قرى بيت عثمان والسعدانة والصلابة بريف طرطوس، ‏شملت قطع أشجار من الصنوبر والسنديان.‏