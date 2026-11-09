مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة على السعودية

تونس-سانا



أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الإثنين، اعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة على المملكة العربية السعودية، ومحاولات استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية فيها.



وأكدت الأمانة العامة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، مشيرةً إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي في سلوكها العدائي، واستهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.



وشددت الأمانة العامة للمجلس على تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وكانت وزارة الطاقة السعودية، أعلنت ‏أمس الأحد، تعرض أحد المباني الإدارية التابعة ‏لشركة ‏أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء، ما أدى ‏إلى سقوط شظايا على ‏المبنى ووقوع أضرار محدودة، في حين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في ‏بيانات منفصلة ‏اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وخمسة صواريخ ‏أطلقتها ميليشيا ‏الحوثي باتجاه السعودية.‏

