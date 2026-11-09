مراكز بريدية جديدة توسع الخدمات في حماة

حماة -سانا

شهدت محافظة حماة افتتاح عدة مراكز بريدية جديدة خلال العام الجاري، لتوسيع ‏الخدمات البريدية والمالية وتسهيل وصول المواطنين، ولا سيما المتقاعدين، إلى ‏مستحقاتهم دون عناء التنقل المتكرر والانتظار الطويل.‏

وأوضح مدير مؤسسة البريد في حماة طلحة الشنتوت لـ سانا اليوم الإثنين، أن مكاتب ‏المؤسسة تقدم خدمات البريد العاجل والسريع، والحوالات البريدية والفورية وحوالات ‏الإيجار، والطرود والرسائل المسجلة والعادية داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تأجير ‏الصناديق البريدية وبيع الطوابع.‏

وأشار الشنتوت إلى أن الخدمات المالية تشمل تقبيض وتسليم رواتب المتقاعدين ‏التابعين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاش، إلى جانب ‏السحب والإيداع عبر “شام كاش” والحوالات المالية الداخلية، لافتاً إلى تطوير خدمة ‏إيصال الرواتب إلى المنازل، وزيادة عدد المستفيدين منها، إذ تجاوز عدد المسجلين ‌‏10 آلاف متقاعد.‏

خدمات حكومية إضافية

وبيّن الشنتوت أن المؤسسة تقدم خدمات لجهات أخرى، تشمل استخراج خلاصة ‏السجل العدلي ووثيقة غير محكوم ووثيقة غير عامل، وتسديد أقساط الجامعة ‏الافتراضية، واستخراج بيان القيد العقاري، إضافة إلى السحب المالي عبر بطاقات ‏المصرف التجاري والمصرف العقاري.‏

وأضاف أن المؤسسة تعمل مستقبلاً على إطلاق خدمات السجل المدني في عدد من ‏المكاتب البريدية بالمحافظة، بينما يجري رفد خدمة إيصال الرواتب بكوادر تتولى نقل ‏المستحقات إلى أماكن إقامة المتقاعدين فور ورودها إلى المؤسسة.‏

تخفيف أعباء التنقل

من جهته أكد المتقاعد أحمد محمد قرة أحمد من بلدة خطاب، أحد المستفيدين من ‏خدمة إيصال الرواتب إلى المنازل، أنها توفر على المتقاعدين مشقة التنقل والانتظار ‏والازدحام في المراكز البريدية، وتسهل حصولهم على مستحقاتهم وتخفف الأعباء ‏عنهم.‏

وكانت مديرية بريد حماة افتتحت في 28 تشرين الأول الماضي مكتباً بريدياً في بلدة ‏عقرب بريف المحافظة الجنوبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية، ‏وتسهيل وصولها إلى نحو 50 ألف شخص من البلدة والقرى المجاورة.

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