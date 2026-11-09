مراكز بريدية جديدة توسع الخدمات في حماة

حماة -سانا
شهدت محافظة حماة افتتاح عدة مراكز بريدية جديدة خلال العام الجاري، لتوسيع الخدمات البريدية والمالية وتسهيل وصول المواطنين، ولا سيما المتقاعدين، إلى مستحقاتهم دون عناء التنقل المتكرر والانتظار الطويل.
وأوضح مدير مؤسسة البريد في حماة طلحة الشنتوت لـ سانا اليوم الإثنين، أن مكاتب المؤسسة تقدم خدمات البريد العاجل والسريع، والحوالات البريدية والفورية وحوالات الإيجار، والطرود والرسائل المسجلة والعادية داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تأجير الصناديق البريدية وبيع الطوابع.
وأشار الشنتوت إلى أن الخدمات المالية تشمل تقبيض وتسليم رواتب المتقاعدين التابعين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاش، إلى جانب السحب والإيداع عبر “شام كاش” والحوالات المالية الداخلية، لافتاً إلى تطوير خدمة إيصال الرواتب إلى المنازل، وزيادة عدد المستفيدين منها، إذ تجاوز عدد المسجلين 10 آلاف متقاعد.
خدمات حكومية إضافية
وبيّن الشنتوت أن المؤسسة تقدم خدمات لجهات أخرى، تشمل استخراج خلاصة السجل العدلي ووثيقة غير محكوم ووثيقة غير عامل، وتسديد أقساط الجامعة الافتراضية، واستخراج بيان القيد العقاري، إضافة إلى السحب المالي عبر بطاقات المصرف التجاري والمصرف العقاري.
وأضاف أن المؤسسة تعمل مستقبلاً على إطلاق خدمات السجل المدني في عدد من المكاتب البريدية بالمحافظة، بينما يجري رفد خدمة إيصال الرواتب بكوادر تتولى نقل المستحقات إلى أماكن إقامة المتقاعدين فور ورودها إلى المؤسسة.
تخفيف أعباء التنقل
من جهته أكد المتقاعد أحمد محمد قرة أحمد من بلدة خطاب، أحد المستفيدين من خدمة إيصال الرواتب إلى المنازل، أنها توفر على المتقاعدين مشقة التنقل والانتظار والازدحام في المراكز البريدية، وتسهل حصولهم على مستحقاتهم وتخفف الأعباء عنهم.
وكانت مديرية بريد حماة افتتحت في 28 تشرين الأول الماضي مكتباً بريدياً في بلدة عقرب بريف المحافظة الجنوبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية، وتسهيل وصولها إلى نحو 50 ألف شخص من البلدة والقرى المجاورة.