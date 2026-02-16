وزارة الزراعة تصدر نتائج الثانوية الزراعية لمحافظة السويداء

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الزراعة السورية، اليوم الإثنين، نتائج الثانوية الزراعية لدورة عام 2025 لمحافظة السويداء، وبفروعها الثلاثة الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن نسبة النجاح بلغت 71. 85 بالمئة على مستوى المحافظة، مشيرةً إلى أن نسبة النجاح على مستوى سوريا بلغت بعد دمج نتائج محافظة السويداء 34.46 بالمئة.

ودعت الوزارة للاطلاع على أسماء الناجحين من خلال زيارة الموقع المخصص عبر الرابط.



وكانت وزارة الزراعة أصدرت في الـ 28 من آب العام الماضي، نتائج الثانوية المهنية الزراعية بفروعها الثلاثة (الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية)، وبلغت نسبة النجاح العامة بها على مستوى المحافظات، ما عدا السويداء، 46.05 بالمئة.