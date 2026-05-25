جامعة دمشق تكرم الفائزين في مسابقة الروبوتات والذكاء ‏الاصطناعي في جامعة عمّان العربية

دمشق-سانا‏

كرمت جامعة دمشق ممثلة برئيسها الدكتور مصطفى صائم الدهر، ‏الفريقين الفائزين من طلاب قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية ‏الهندسة الميكانيكية والكهربائية، في المسابقة الإقليمية للروبوتات ‏والذكاء الاصطناعي التي نظمتها جامعة عمّان العربية في الأردن، ‏في العاشر من شهر أيار الجاري‎.‎

وأوضحت جامعة دمشق في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم ‏الإثنين، أن المسابقة أقيمت بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، ‏وبرعاية مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية ‎IEEE، ‏وتضمنت ثلاثة مسارات تنوعت بين (مسار البحث العلمي، ومسار ‏الروبوت، ومسار الأفكار الإبداعية)، حيث تمكن الفريقان المُكرمان ‏من تحقيق المركز الأول في مسار البحث العلمي، والمركز الثالث ‏في مسار الروبوت‎.‎

أتمتة تلسكوب

وحقق فريق مشروع ‎”LunaROS”‎، من طلبة قسم هندسة ‏الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، ‏المركز الأول في مسار البحث العلمي، وذلك بعد أن تم تحكيم ‏الورقة على ثلاثة مراحل‎.‎

والمشروع هو ورقة بحثية، تهدف إلى أتمتة تلسكوب باستخدام ‏نظام تشغيل الروبوتات ROS‎ ونموذج ذكاء اصطناعي لتحديد ‏الهلال في الصور الفلكية‎.‎

وقام بتنفيذه كل من الطالبين أيمن بقلة وطارق الخطيب، بإشراف ‏الدكتور سامي العيسى والدكتورة هيام خدام، وتم تنفيذه بدعم من ‏الجمعية الفلكية السورية‎.‎

روبوت لتحسين لاعبي تنس الطاولة

كما نال فريق‎ “SpinGo”‎، من القسم ذاته، المركز الثالث في مسار ‏الروبوت، بتنفيذ الطالبين عبادة القطمة وسعيد بطحيش، بإشراف ‏الدكتورة هيام خدام والمهندس محمد أنس المخللاتي، بعد التأهل ‏للمرحلة الأخيرة حيث تم التحكيم ضمن حرم جامعة عمّان العربية‎.‎

والمشروع هو عبارة عن روبوت تدريب آلي مُصمَّم للاعبي ‏رياضة تنس الطاولة ‎(PingPong)‎، ويهدف إلى تحسين مستوى ‏اللاعبين ورفع كفاءتهم عبر سيناريوهات تدريب واقعية‎.‎

وكانت جامعة عمّان العربية نظمت في الـ 10 من أيار الجاري ‌‏”مسابقة جامعة عمّان للروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026″، ‏التي تعد أكبر حدث طلابي في مجال الروبوتات والذكاء ‏الاصطناعي على مستوى الجامعات والكليات العربية والإقليمية‎.‎

وجامعة عمّان العربية، هي جامعة أردنية خاصة غير ربحية، ‏تأسست عام 1997، تختص بالدراسات الجامعية العليا، تحت مسمى ‌‏”جامعة عمان العربية للدراسات العليا”، وهي أول جامعة أردنية ‏مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه‎.‎