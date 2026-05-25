جامعة دمشق تكرم الفائزين في مسابقة الروبوتات والذكاء ‏الاصطناعي في جامعة عمّان العربية

دمشق-سانا
كرمت جامعة دمشق ممثلة برئيسها الدكتور مصطفى صائم الدهر، الفريقين الفائزين من طلاب قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، في المسابقة الإقليمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي التي نظمتها جامعة عمّان العربية في الأردن، في العاشر من شهر أيار الجاري.
وأوضحت جامعة دمشق في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم الإثنين، أن المسابقة أقيمت بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، وبرعاية مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE، وتضمنت ثلاثة مسارات تنوعت بين (مسار البحث العلمي، ومسار الروبوت، ومسار الأفكار الإبداعية)، حيث تمكن الفريقان المُكرمان من تحقيق المركز الأول في مسار البحث العلمي، والمركز الثالث في مسار الروبوت.
أتمتة تلسكوب
وحقق فريق مشروع ”LunaROS”، من طلبة قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، المركز الأول في مسار البحث العلمي، وذلك بعد أن تم تحكيم الورقة على ثلاثة مراحل.
والمشروع هو ورقة بحثية، تهدف إلى أتمتة تلسكوب باستخدام نظام تشغيل الروبوتات ROS ونموذج ذكاء اصطناعي لتحديد الهلال في الصور الفلكية.
وقام بتنفيذه كل من الطالبين أيمن بقلة وطارق الخطيب، بإشراف الدكتور سامي العيسى والدكتورة هيام خدام، وتم تنفيذه بدعم من الجمعية الفلكية السورية.
روبوت لتحسين لاعبي تنس الطاولة
كما نال فريق “SpinGo”، من القسم ذاته، المركز الثالث في مسار الروبوت، بتنفيذ الطالبين عبادة القطمة وسعيد بطحيش، بإشراف الدكتورة هيام خدام والمهندس محمد أنس المخللاتي، بعد التأهل للمرحلة الأخيرة حيث تم التحكيم ضمن حرم جامعة عمّان العربية.
والمشروع هو عبارة عن روبوت تدريب آلي مُصمَّم للاعبي رياضة تنس الطاولة (PingPong)، ويهدف إلى تحسين مستوى اللاعبين ورفع كفاءتهم عبر سيناريوهات تدريب واقعية.
وكانت جامعة عمّان العربية نظمت في الـ 10 من أيار الجاري ”مسابقة جامعة عمّان للروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026″، التي تعد أكبر حدث طلابي في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات والكليات العربية والإقليمية.
وجامعة عمّان العربية، هي جامعة أردنية خاصة غير ربحية، تأسست عام 1997، تختص بالدراسات الجامعية العليا، تحت مسمى ”جامعة عمان العربية للدراسات العليا”، وهي أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه.