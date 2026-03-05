نشاط توعوي حول البيئة لطلاب مدرسة بحماة

حماة-سانا

نفذت مديرية البيئة بحماة، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والتربية والتعليم، يوم بيئي في مدرسة جويرية بنت الحارث للتعليم الأساسي بالمدينة.

وتضمن اليوم البيئي أنشطة توعوية لأطفال المدرسة حول أهمية النظافة العامة والشخصية، وأهمية الحفاظ على البيئة، وفرز النفايات وإعادة تدويرها، إضافة إلى توزيع بروشورات بيئية هادفة للأطفال تعزز السلوك البيئي الإيجابي لديهم.

وأوضحت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في مديرية البيئة ضحى شعار في تصريح لسانا، أن النشاط يأتي بهدف نشر الوعي البيئي، وتعزيز الثقافة العامة لطلاب المدارس، مبينةً أنه تم التركيز على تعليم الأطفال أهمية إعادة تدوير النفايات للمحافظة على البيئة، وتقليص أعداد النفايات.

وأشارت صفاء محمد من كوادر مديرية الزراعة بحماة، إلى أن أهمية تنشئة جيل يدرك أهمية الشجرة في الحفاظ على الغطاء النباتي، وتحسين المظهر الجمالي، إضافة إلى تعليم الأطفال الطرق المثلى لزراعة الأشجار بمختلف أنواعها.

يشار إلى أن اليوم البيئي اختتم بتعليم طلاب المدرسة طرق زراعة مستنبتات، وبذور في ترب خاصة بشكل عملي.