صحة حماة تبدأ بإجراء الفحص الشفهي لمسابقة التعاقد مع فنيين لصالح مشفى سلمية الوطني

حماة-سانا

بدأت مديرية الصحة في محافظة حماة، اليوم الثلاثاء، بإجراء الفحص الشفهي للمتقدمين إلى مسابقة التعاقد مع فنيين باختصاصات مختلفة لصالح مشفى سلمية الوطني.

وأوضح الدكتور مصعب عثمان من دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة في تصريح لمراسل سانا، أن إجراء الفحص الشفهي يتم حالياً للمتقدمين إلى مسابقة اختيار فنيين باختصاصي صيدلة ومخبر، فيما يتم غداً الأربعاء إجراء الاختبار لاختصاصي التخدير والأشعة.

وأشار عثمان إلى أنه سيتم قبول أربعة فنيين باختصاص صيدلة، مقابل ثمانية فنيين باختصاص مخبر.

بدوره، بيّن الفني المخبري محمد رامي معمار في تصريح مماثل، أنه تقدم للمسابقة لصالح مشفى سلمية الوطني بعد قراءة الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم للامتحان الكتابي منذ أسبوعين، وبعد النجاح فيه تقدم اليوم إلى الفحص الشفهي، موضحاً أن الإجراءات تتم بشكل سلس وبكل سهولة.

وكانت مديرية صحة حماة أصدرت مؤخراً النتائج النهائية لمسابقة التعاقد مع مسعفات “إناث” لصالح منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ.