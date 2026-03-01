المعهد العالي لإدارة الأعمال: التسجيل في درجة الدكتوراه اعتباراً من الأحد القادم

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم للتسجيل في درجة الدكتوراه للعام الدراسي 2025–2026.

وأوضح المعهد في بيان على صفحته في فيسبوك، أن التسجيل سيكون متاحاً اعتباراً من 8 آذار، ولغاية يوم الخميس 2 نيسان، وذلك لأقسام: التسويق، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية والمصرفية، وإدارة العمليات والمعلومات.

وتقدم الطلبات، بحسب بيان المعهد، إلى دائرة الدراسات العليا في مديرية شؤون الطلاب، ليتم تدقيقها ورفعها إلى مجلس الشؤون العلمية والطلابية، الذي يدرس الملفات ويقترح على مجلس المعهد قبول المرشحين.

ووفق البيان ذاته، يُلزم المتقدم بتقديم تعهد خطي، بعدم التقدم لأي إعلان آخر للتسجيل في الدكتوراه في الجامعات السورية خلال العام الدراسي نفسه.

كما يتم التقدم للتسجيل بشكل شخصي أو بموجب وكالة قانونية أو صورة حديثة عنها مصدقة أصولاً، أما الوكالات الخارجية فيجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية.

ولفت المعهد إلى أنه يتوجب على المرشحين المقبولين تسديد الرسوم المستحقة خلال الفترة المحددة، تحت طائلة فقدان حقهم في التسجيل، كما يُعفى الطالب المسجل في مرحلة الدكتوراه من رسوم الخدمات الجامعية خلال فترة اختيار الموضوع، على ألا تتجاوز ستة أشهر.

ويمكن للراغبين في التسجيل الاطلاع على الأوراق المطلوبة، وشروط قبول المرشح للتسجيل في درجة الدكتوراه في علوم الإدارة، زيارة الرابط المرفق:

https://www.facebook.com/share/p/1E9hHBiccK/

والمعهد العالي لإدارة الأعمال هو مؤسسة تعليم عالٍ حكومية، أُحدث عام 2001 ويهدف للمساهمة في التطوير والتحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية.