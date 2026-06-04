وزارة التعليم: مذكرة التفاهم مع “إيتوا” الصينية تركز على البحث العلمي ونقل التقانات الحديثة

‏‏دمشق-سانا

‏‏أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحاً بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات ومزاعم غير دقيقة حول مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “إيتوا” للتكنولوجيا الحيوية الصينية Nanjing . EOTO Biotechnology Co Ltd.

‏وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنها تتعامل مع ملفات التعاون العلمي والبحثي وفق الأصول القانونية والمؤسسية المعتمدة، وبعد التحقق من الوثائق والبيانات الخاصة بالجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الشركة مسجلة أصولاً في مدينة “نانجينغ” التابعة لمقاطعة “جيانغسو” في جمهورية الصين الشعبية تحت الرقم 9132019MA7D8ABY0.

‏

‏وأشارت الوزارة إلى أن الشركة مسجلة أيضاً في مدينة “شنجن” الصينية منذ عام 2018 تحت الرقم 91440300MA5F2A0P2W، وتمارس نشاطها في مجال التقنيات الحيوية والتطبيقات الطبية الحديثة.

‏

‏وبينت الوزارة أن الاختصار المتداول باللغة الإنكليزية للشركة هو: (Nanjing EOTO Biotechnology Co., Ltd.)، في حين أن النطق الحرفي لاسمها باللغة الصينية هو “Yitu”، وهو ما قد يكون سبباً لبعض الالتباس في تداول اسم الشركة بين اللغات المختلفة.

‏

‏

‏ولفتت الوزارة إلى أن هذه الشراكة تكتسب أهمية إضافية كون الشركة يقودها أحد أبناء سوريا من الكفاءات العلمية المتميزة في الخارج، الأمر الذي ينسجم مع رؤية الوزارة في مد جسور التعاون مع الخبرات والعقول السورية المنتشرة حول العالم، والاستفادة من نجاحاتها العلمية والتقنية في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى الوطن الأم.

‏

‏وأكدت الوزارة أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الشراكات العلمية النوعية مع المؤسسات الدولية المتخصصة والكفاءات السورية المهاجرة، بما يسهم في تطوير البحث العلمي والابتكار والعلوم الطبية المتقدمة، ويدعم جهود بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر انفتاحاً وقدرة على مواكبة التطورات العالمية.

‏

‏وشددت الوزارة على أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل إطاراً للتعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات ونقل التقانات الحديثة، وأن أي برامج أو مشاريع تنفيذية ستخضع للأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والكفاءة وتحقيق المصلحة الوطنية.

‏

‏ودعت الوزارة إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء معلومات غير موثقة أو استنتاجات تفتقر إلى الأسس المهنية والموضوعية.

‏

‏يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت في الثاني من الشهر الجاري، مع شركة “إيتوا” للتكنولوجيا الحيوية الصينية، مذكرة تفاهم إطارية للتعاون في تأسيس وتشغيل مركز متخصص في البحث والابتكار والتطبيقات السريرية في مجال العلاج بالخلايا في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة.