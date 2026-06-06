محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز

ريف دمشق-سانا



تفقد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اليوم السبت، سير العملية الامتحانية للشهادة الثانوية في عدد من المراكز بالمحافظة، والتقى عدداً من الطلاب والأهالي.

وأكد الشيخ على توفير الأجواء المناسبة للامتحانات، وتقديم الدعم المعنوي للطلاب، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم بكل ثقة وطمأنينة، وتأمين بيئة هادئة ومناسبة تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال هذه المرحلة المهمة.





وقال محافظ ريف دمشق موجهاً كلامه للطلاب:” إنكم اليوم على أعتاب محطة مهمة في مسيرة العلم والطموح، ونثق بأن عزيمتكم وإصراركم سيكونان سبيلكم إلى التميز، أنتم حملة راية العلم والمعرفة، وبسواعدكم وعقولكم تُصاغ ملامح الغد المشرق لوطننا”.



رافق المحافظ في جولته مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت ومدير منطقة داريا جميل مدور.

وبدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام 2026، في 1570 مركزاً امتحانياً، موزعة ‏على مختلف المحافظات السورية‎.‎







وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية ‏بفروعها نحو 369 ألف طالب وطالبة، موزعين على ‌‏215258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 ‏طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و23267 طالباً وطالبة ‏في الثانوية المهنية بفروعها المختلفة، إضافةً إلى 2728 ‏طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية‎.‎