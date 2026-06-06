محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز

photo 2026 06 06 15 05 08 محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز

ريف دمشق-سانا

تفقد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اليوم السبت، سير العملية الامتحانية للشهادة الثانوية في عدد من المراكز بالمحافظة، والتقى عدداً من الطلاب والأهالي.

photo 2026 06 06 15 05 04 محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز

وأكد الشيخ على توفير الأجواء المناسبة للامتحانات، وتقديم الدعم المعنوي للطلاب، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم بكل ثقة وطمأنينة، وتأمين بيئة هادئة ومناسبة تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال هذه المرحلة المهمة.


وقال محافظ ريف دمشق موجهاً كلامه للطلاب:” إنكم اليوم على أعتاب محطة مهمة في مسيرة العلم والطموح، ونثق بأن عزيمتكم وإصراركم سيكونان سبيلكم إلى التميز، أنتم حملة راية العلم والمعرفة، وبسواعدكم وعقولكم تُصاغ ملامح الغد المشرق لوطننا”.

رافق المحافظ في جولته مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت ومدير منطقة داريا جميل مدور.

photo 2026 06 06 15 04 56 محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز

وبدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام 2026، في 1570 مركزاً امتحانياً، موزعة ‏على مختلف المحافظات السورية‎.‎



وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية ‏بفروعها نحو 369 ألف طالب وطالبة، موزعين على ‌‏215258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 ‏طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و23267 طالباً وطالبة ‏في الثانوية المهنية بفروعها المختلفة، إضافةً إلى 2728 ‏طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية‎.‎

photo 2026 06 06 15 04 42 محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز
photo 2026 06 06 15 05 01 محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز
photo 2026 06 06 15 05 06 محافظ ريف دمشق يتفقد سير امتحانات الثانوية في عدد من المراكز
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