الكيمياء عصب الصناعة.. فعالية علمية في كلية العلوم بجامعة دمشق

نظمت اليوم في كلية العلوم بجامعة دمشق فعالية علمية خاصة بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء، بعنوان “الكيمياء عصب الصناعة”، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية؛ بهدف تعزيز دور الكيمياء في خدمة التنمية الصناعية وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين العلم والصناعة والقطاعات الإنتاجية.

تنفيذ مشاريع بحثية تخدم المجتمع

عميد كلية العلوم عبد الناصر دركل بين في كلمة له، أن الفعالية تمثل خطوة نوعية في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والجمعية الكيميائية، مشيراً إلى أن الكلية منذ تأسيسها تسعى إلى تقديم تعليم متميز وبناء موقع علمي راسخ على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح دركل أن تعدد القطاعات العلمية والتطبيقية في سوريا يشكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الأكاديمي الصناعي، سواء عبر تدريب الطلبة أو تنفيذ مشاريع بحثية تخدم احتياجات المجتمع، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب جهوداً علمية مدروسة، معرباً عن أمله في أن تخرج الفعالية بمبادرات واقعية تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي.

الصناعة الكيميائية محرك الابتكار في مختلف المجالات

من جانبها، أشارت رئيسة قسم الكيمياء في الكلية، سحر الحريري، إلى أن الصناعة الكيميائية تُعد قاعدة التطور الصناعي والبحثي، كونها المحرك الأساسي للابتكار في مجالات الدواء والطاقة والزراعة، وضمان استدامة العمليات الصناعية، لافتة إلى ضرورة التكامل بين الكيمياء والهندسة والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة المنتجات وإطالة عمرها التشغيلي، وإلى أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة، وخاصة عند التعامل مع المواد الخطرة.

بدوره، رئيس الجمعية الكيميائية السورية، محمد بدر الدين الشاعر، اعتبر الفعالية بأنها خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة بين قطاعي الصناعة والتعليم، لكون الصناعة اليوم بحاجة ملحة للمعرفة الأكاديمية، مؤكداً أن ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي يشكل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الصناعي، ودعم الابتكار وتمكين الطلبة والكيميائيين، عبر جمعهم بالخبرات الصناعية، بما يضمن توفير باحث أو خبير أكاديمي في كل منشأة صناعية.

وتخلل الفعالية افتتاح معرض علمي لمنتجات خريجي قسم الكيمياء بعنوان «الكيمياء عصب الصناعة»، يتضمن مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية والتقنيات في مختلف الصناعات، بما في ذلك كيماويات صناعية ومستحضرات وتجارب وغيرها، بهدف دعم الصناعات المحلية وتحفيز المنشآت على تطوير منتجاتها بالاستفادة من الخبرات العلمية.

ويُعقد الأسبوع العربي للكيمياء في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول من كل عام؛ بهدف تعزيز المعرفة بالكيمياء وتطوير البحث العلمي من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لإغناء هذا المجال والتعاون مع الجهات المهتمة به؛ لتطوير البحوث العلمية وإقامة الدورات وتأهيل وتدريب الطلاب.