التعليم العالي: إلغاء منح الجامعات الخاصة اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء منح الجامعات الخاصة، اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026.

وأوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص، ورئيس لجنة التحوّل الرقمي في الوزارة محمد سويد في تصريح اليوم أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجهات مجلس التعليم العالي لتنظيم القبول الجامعي، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وضمان أن يوجه الدعم المتاح نحو الجامعات الحكومية، بوصفها الحاضنة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.

وأشار سويد إلى أن الجامعات الخاصة، ستواصل تقديم خدماتها التعليمية ضمن أنظمتها ورسومها الخاصة، مع خضوعها لإشراف الوزارة ورقابتها فيما يتعلق بضمان جودة التعليم، دون أن يكون لها مقاعد منح أو مفاضلات مدعومة من الوزارة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدرج خلال السنوات الماضية ضمن المفاضلة المركزية للقبول الجامعي مقاعد منح سنوية في الجامعات الخاصة السورية، وفق معدل محدد من الدرجات، بهدف تمكين شريحة من الطلاب السوريين المتفوقين وذوي الظروف الخاصة من متابعة دراستهم برسوم مخفضة أو مجانية.