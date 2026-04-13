تمديد التسجيل في المفاضلة الطبية الموحدة حتى الـ 15 من نيسان

دمشق-سانا

مددت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، للمرة الثانية، فترة التسجيل الإلكتروني للمفاضلة الطبية الموحدة، لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية، للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان اليوم الإثنين، أن إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى المفاضلة الطبية الموحدة للعام الدراسي 2025-2026 مستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 15/4/2026.

يذكر أن التسجيل الإلكتروني على هذه المفاضلة بدأ في السابع عشر من شهر آذار الماضي عبر التطبيق الخاص بها، وتم تمديده حتى اليوم الإثنين الـ 13من نيسان.

ويأتي التمديد الجديد في إطار إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الخريجين لاستكمال إجراءات التقدم ضمن المواعيد المحددة.