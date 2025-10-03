التعليم العالي تعلن رابط التسجيل الخاص بمفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الرابط الرسمي للتسجيل على مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية (الحكومية – الخاصة) إلى الجامعات السورية الخاصة للعام الدراسي 2025 – 2026.

وذكرت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن التقديم على المفاضلة مستمر على الرابط حتى يوم الخميس 9-10-2025.

وبينت الوزارة أنه يتوجب على الطالب تحميل الوثائق إلكترونياً على برنامج التقدم للمفاضلة، وكل طالب لا يحمل الوثائق تعتبر بطاقته لاغيةً حكماً.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل أكثر عن هذه المفاضلة وشروط التقدم والوثائق المطلوبة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.

