وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون في المجال التربوي

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الإثنين، مع السفير الباكستاني في دمشق مغيث أفضال، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التربوي.

واستعرض اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاع التربوي، وسبل تعزيز التنسيق الدائم بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى عمل المدارس الدولية في سوريا، وفي مقدمتها المدرسة الباكستانية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لتجاوز أي تحديات قد تواجه سير العملية التربوية في تلك المدارس وضمان تطويرها.