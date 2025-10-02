لتعزيز التواصل مع الخبرات العالمية: “مبادرة مفاتيح العلوم” تنطلق في جامعة دمشق

دمشق-سانا

افتتحت “مبادرة مفاتيح العلوم” الأكاديمية التطوعية أول مكتب لها في سوريا ضمن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين الخبرات السورية في الخارج والداخل، وبناء نظام جامعي حديث يواكب المعايير العالمية، والمساهمة في تطوير التعليم العالي ورفع جودة البحث الأكاديمي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية، وتسهيل توقيع اتفاقيات التعاون بين الجامعات، وتطوير المناهج الجامعية بشكل يواكب التطورات العلمية، ودعم برامج للتبادل الطلابي وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات في الداخل والخارج، ودعم البحث العلمي وبناء جسور التواصل بين الطلاب والأكاديميين في سوريا والجامعات العالمية، والتنسيق والتكامل وتعزيز العلاقات مع الجمعيات الأكاديمية العاملة في هذا المجال.

نواة لأعمال مستقبلية مشتركة

عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق مهلب الداود، اعتبر في تصريح لمراسل سانا، أن المكتب يُعدُّ جسراً وثمرة للتعاون المشترك بين الكلية والطلاب والكادر التدريسي في الكلية وجامعة دمشق، مع زملائهم في الجامعات الأوروبية، وخطوة نحو كسر الجليد والانقطاع، وعدم التواصل بين الطلاب وزملائهم في الخارج وبين جامعاتهم الأم.

وبيّن الداود، أن المكتب سيكون نواة لأعمال مستقبلية، من تبادل طلابي، والمشاركة في مشاريع التخرج، ومشاريع الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، لافتاً إلى أن الطلاب السوريين الذين شكلوا نواة في المغترب، هم السفراء في الخارج ولهم بصمة مميزة، وأبدعوا بعد هجرتهم وتخلصهم من كبت وقمع النظام البائد لطاقات وإمكانيات الطلاب والشباب.

وسام الشيخ عضو مجلس إدارة المبادرة، أشار إلى أن المبادرة تطوعية، وخرجت من شباب سوريين موجودين في أنحاء أوروبا وأمريكا، وتضم أكثر من 250 متطوعاً، ومرخصة في فرنسا وألمانيا، ويجري ترخيصها في سوريا ولديها نشاطات فيها، وتهدف لخدمة الطلاب الجامعيين والكوادر التدريسية في مراحل التعليم العالي.

الوصول إلى محاضرات أوروبية

وبيّن الشيخ أن المكتب سيوفر مجموعة من أجهزة الحاسب، وجهاز إسقاط تمكّن الطلاب من الوصول إلى المحاضرات التي سيتم تقديمها من أوروبا، مع إمكانية إنشاء مركز معلومات لتخزين المعلومات لتأمين متطلبات الطلاب بإشراف جامعة دمشق، معتبراً أن المكتب يشكل نقطة وصول للخبرات الفنية في أوروبا وأمريكا إلى الطلاب والدكاترة والكادر التدريسي من السوريين، لافتاً إلى أنه يتم الآن العمل على إعداد اتفاقية مع جامعة إدلب، ومذكرة تفاهم مع كلية الهمك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتقديم خدمات المبادرة للكلية.

الدكتور سامر حسام الدين من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق لفت إلى أن هذه المبادرة تشكلت بعد التحرير مباشرة وتكمن أهميتها بالنسبة للداخل السوري، بتطوير المناهج وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب ولطاقم المهندسين في الكلية، ومساعدة الدكاترة بالمسارات والمناهج الموجودة في الجامعات، وفي ردم الفجوة العلمية بين الداخل والخارج، وتقديم الدعم للطلاب السوريين في الجامعات الأجنبية، والتوءمة بين الجامعات، وفي الإيفاد، وخاصة أن سوريا تسير بعد التحرير نحو التواصل والتشبيك مع كل دول العالم لردم الفجوة التكنولوجية التي حدثت بسبب النظام البائد.

حضر افتتاح المكتب عميد الكلية التطبيقية رائد الشرع، وممثلون عن مبادرة “قنوات إعادة إعمار سوريا”، واتحاد الطلبة السوريين في ألمانيا، والمجلس العلمي السوري، ومؤسسة عمار الحراكي.

و”مبادرة مفاتيح العلوم” هي مبادرة تقوم على جهد تطوعي يضم مجموعة من الطﻼب واﻷكاديميين السوريين المقيمين في ألمانيا وأوروبا، بهدف تطوير التعليم العالي في سوريا، عبر نقل أحدث المناهج واﻷدوات التعليمية المطبقة في الجامعات اﻷوروبية، وتعزيز البحث العلمي من خلال بناء جسور أكاديمية وثقافية بين سوريا والخارج.

