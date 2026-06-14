وزارة التربية لـ سانا: نسبة النجاح الأولية في عينات تصحيح الرياضيات بلغت 70 بالمئة

دمشق-سانا



أوضحت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، أنها تابعت باهتمام ومسؤولية ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الرياضيات لطلاب الشهادة الثانوية العامة، انطلاقاً من حرصها الدائم على مصلحة الطلبة، وطمأنة الرأي العام التربوي.



وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنها أخذت عينات عشوائية من أوراق الإجابة في خمس محافظات، حيث أظهرت النتائج الأولية لهذه العينات أن نسبة النجاح بلغت نحو 70 بالمئة، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في العينات المماثلة خلال العام الماضي، والتي بلغت 66 بالمئة.



وبينت الوزارة أن بعض أوراق الإجابة ضمن العينات المدروسة حصلت على العلامة الكاملة، ما يعكس قدرة الغالبية العظمى من الطلبة على التعامل مع الأسئلة وتحقيق نتائج إيجابية.



وشددت الوزارة على أن عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال مستمرة، وفق الأصول والمعايير المعتمدة، مؤكدةً أن التقييم النهائي لمستوى الامتحان لا يستند إلى الانطباعات أو الآراء المتداولة، وإنما إلى النتائج الفعلية التي تسفر عنها أعمال التصحيح في مختلف المحافظات.



ودعت الوزارة الطلبة إلى مواصلة تقديم امتحاناتهم بثقة وهدوء، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو مصادر المعلومات غير الرسمية، والتركيز على استكمال امتحاناتهم بروح إيجابية بعيداً عن القلق والتوتر، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.



ويأتي بيان الوزارة عقب تداول آراء متباينة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات، الذي تقدم إليه أمس السبت طلاب الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي ضمن امتحانات الدورة الامتحانية لعام 2026.